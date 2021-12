El Primer Foro de Liderazgo Femenino, impulsado por el Ayuntamiento de València a través de València Activa, congregó ayer a más de 200 mujeres en el Palacio de Congresos para escuchar experiencias y reflexiones de un grupo de mujeres valencianas que han logrado despuntar en el mundo de la ciencia, la investigación, la economía y sectores especialmente masculinizados como las ingenierías o las Fuerzas Armadas. Todas ellas referentes de liderazgo femenino, mujeres que ocupan puestos de responsabilidad y que sirven de inspiración a otras.

Un foro de sororidad convocado para dar visibilidad al talento de las mujeres valencianas donde se habló de muros «de corbatas» y del «complejo de Pitufina», ese que siente las mujeres cuando llegan a ámbitos profesionales dominados por hombres cuyas ideas son preaceptadas mientras que las de la mujer pasan desapercibidas. También de sesgos de género. «Cuando le dije a mi abuela que quería ser piloto, ella me corrigió y me dijo que realmente lo que yo quería ser es azafata», destacó la expiloto de la Armada y moderadora de la mesa de debate sobre sectores masculinizados, la castellonense Patricia Campos. También de «pensamiento automático» que, tal como explicó la economista y directiva Sandra Deltell, socia de PwC España y vicepresidenta de EVAP, lleva a las niñas a creer que las carreras «Escem», relacionadas con la tecnología, la ciencia o las matemáticas, no son para ellas, pese a tener «igual o mayor talento» que ellos.

Deltell habló en la ponencia inaugural de «mujer, liderazgo y sesgos inconscientes», como el «muro de la maternidad» por el cual no se ofrecen retos laborales a las mujeres que son madres porque «se presupone que no los aceptarán».

«Hay que ser conscientes de los sesgos y luchar contra ellos para romper techos de cristal y suelos de barro», subrayó la economista.

«Nosotras tenemos una mirada holística», apuntó la catedrática de Medicina y destacada investigadora del cáncer de mama Anna Lluch, quien animó a las mujeres que optan por la medicina a dedicarse a la investigación y no renunciar a cumplir sus metas y promocionarse profesionalmente por la maternidad o el cuidado de la familia. «Tesón, ilusión y trabajo», aconsejó Lluch.

Un foro convocado «para crecer» y «avanzar en el cambio hacia la igualdad» en el que la concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, animó a expresarse «sin filtro», como hizo la doctora, científica y fundadora de la empresa Inesfly, experta en la enfermedad tropical del Chagas, Pilar Mateo, quien provocó el aplauso del auditorio cuando aseguró, en réplica a la frase tópica y machista «detrás de cada gran hombre hay una gran mujer», que «detrás de cada mujer inteligente hay, al menos, un divorcio» .

Los avances en igualdad son significativos pero se repiten los mismos errores, explicaron las científicas. Ha vuelto a ocurrir con la pandemia del coronavirus donde ha quedado en evidencia el «ego de los científicos». Una pandemia en la que «no ha habido una investigación inclusiva», que tenga en cuenta las diferencias entre la mujer y el hombre. «Nosotras somos distintas, pero no existe una investigación inclusiva».

En la mesa de sectores masculinizados se expusieron experiencias como la de la directora general de Ferros La Pobla, Alexandra Cortés, quien aseguró que cuando llegó al puesto hace siete años fue «duro», «me encontré muchas barreras». «Miedo, zozobra y muros de corbatas» es lo que se encuentran aún muchas mujeres que optan por una ingeniería, explicó la directora ejecutiva del proyecto Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería de España, Sara Gómez, quien destacó que las mujeres tienen un nivel de autoexigencia mucho mayor que los hombres y todavía se siente culpables cuando no pueden llegar a las obligaciones domésticas. «Que haya huevos en la nevera no debe ser solo una preocupación de la mujer».

También intervino para cerrar el foro la periodista Gloria Lomana, presidenta de 50&50, que habló de «liderazgos femeninos, liderazgos inclusivos».