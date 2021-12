El Ayuntamiento de València ha restaurado la puerta de las Torres de Serranos tras 41 años desde que en 1980 afrontó un proceso de estas características. Esta puerta presentaba un estado de conservación deficiente, por el mantenimiento limitado que había tenido a lo largo del tiempo, por los actos vandálicos (grafitis, robo de llaves o rotura de piezas de madera), por las afecciones debidas al incendio del 9 de febrero y por haber sido sometida a frecuentes proyecciones de agua a presión que habían mantenido la madera en un estado de constante humedad.

"La madera ha necesitado mucha nutrición porque estaba completamente seca, lo que ha implicado utilizar una buena dosis de barniz y tratamiento para carpintería", ha explicado la concejala de Patrimonio, Glòria Tello, tras visitar este lunes el resultado final de los trabajos. La intervención ha tenido un coste de 24.403 euros, se ha llevado a cabo durante dos meses y ha seguido unos criterios para no cambiar sus pigmentos y no comprometer actuaciones futuras. Es decir, los trabajos se han realizado sobre la totalidad de la superficie de madera pero evitando los injertos, sustituciones o recomposiciones que no eran absolutamente necesarias para la conservación, manteniendo el aspecto actual.

Para llevar a cabo la intervención, la puerta de Serranos se ha cerrado durante algunos momentos, una circunstancia rara dado que siempre están abiertas y hacía aproximadamente 20 años que no se movían. La concejala ha destacado la "excelente" restauración de obra de Anna Boix e Inés Ayala. Este proyecto se enmarca en el plan de recuperación del patrimonio que impulsa la Concejalía y que ya ha intervenido sobre numeroso conjunto patrimonial de la ciudad. Se suma a las campañas de concienciación 'Respeta València' para poner en valor elementos arquitectónicos y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidarlos y respetarlos.

Restos de metralla

Los trabajos han sacado a la luz restos de metralla que serán analizados para determinar si pertenecen a la guerra napoleónica o si son más actuales o corresponden a la etapa de la Guerra Civil. También se ha hallado un nido y una pelota de trinquete.