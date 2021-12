La Junta Municipal de Trànsits ha premiado a Joaquín Gea Abad, Francisco Borao Martín y las agrupaciones musicales Gayano Lluch y Gayano Women’s Band. La concejala de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha presidido el acto de entrega de los premios anuales Ilustres, cuyo objetivo es reconocer la labor de personalidades y entidades del barrio que han destacado en su labor o contribución al desarrollo de esta zona de la ciudad. Este año los premiados, a propuesta de entidades e instituciones vecinales, son Joaquín Gea Abad, Francisco Borao Martín y las agrupaciones musicales Gayano Lluch y Gayano Women’s Band. En el acto también ha participado el vicealcalde y vicepresidente de la Junta de Trànsits, Sergi Campillo.

Joaquín Gea Abad ha sido cerca de cuarenta años funcionario del Ayuntamiento de València en diferentes servicios y ha trabajado en las Juntas de Exposición, Ciutat Vella y de Trànsits. Este año se jubila, pero tras su dilatada trayectoria deja entre asociaciones y entidades de las tres Juntas su impronta de empatía, profesionalidad y carisma.

Francisco Borao Martín siempre ha dicho que el deporte mejora la vida social y cultural de una ciudad. En 1981 se convirtió en miembro del equipo fundador y del comité organizador de la primera Maratón de València y desde el año 2005 es presidente de Correcaminos, con reelecciones en los años 2009, 2013, 2017 i 2021. Ha recibido el Premio al Mérito Deportivo 2019 y ha impartido conferencias sobre el tema Deporte-València por todo el mundo.

La Agrupació Musical Gayano Lluch es una sociedad abierta, familiar y próxima a sus miembros. Además de la escuela, esta agrupación está constituida por la Banda Titular, la Bandeta Dos Per Quatre, la Tres Per Quatre, la Quatre per Quatre y la Gayano Women’s Band. Pertenecen desde 1995 a la Federación de Sociedades Musicales Federadas de la Comunidad Valenciana y desde 1996, a la Coordinadora de Bandas de Música de la Ciudad de València. Destaca su excepcional trayectoria, que implica una aportación a la cultura de la ciudad y la proyección al exterior desde su barrio, Torrefiel, a través de la música.

La Gayano Women’s Band es la única formación en España constituida en el año 2009 solo por mujeres. A lo largo del tiempo, el grupo original de 21 mujeres ha pasado ya a ser de 45, con madres, hijas, familiares y amigas de diferentes generaciones y maneras de entender el mundo, pero unidas por un sueño común: la música. Contribuyen y defienden el empoderamiento femenino para lograr la igualdad de género.

“Hace ya más de 20 años que la Junta Municipal de Tránsits instituyó el reconocimiento de los Ilustres, como una forma de premiar la trayectoria vital, profesional y social de personas, asociaciones y entidades de nuestro distrito. A veces la tarea de esas personas y entidades pasa desapercibida a la gran mayoría de nosotros, y es justo que se dé visibilidad a esa labor porque contribuye a la mejora social, cultural o económica de nuestros barrios, y por tanto, a fortalecer las redes sociales y vecinales que son tan necesarias para construir una ciudad más amable y acogedora”, ha manifestado Valía.