El PP ha presentado una moción para ejecutar las obras de reparación del Mercado de Rojas Clemente con carácter urgente. Los populares denuncian que las constantes filtraciones de agua, el desprendimiento de cascotes del forjado del techo y el exceso de humedad «ponen en riesgo la labor de los comerciantes en el mercado». Según el partido en la oposición, «los vendedores del mercado tildan de «chapuza» los parches baratos que el gobierno municipal ha ido poniendo al problema estructural de la infraestructura».

Levante-EMV ha denunciado en varias ocasiones el precario estado de esta instalación municipal y el PP ya presentó una moción en junio de 2021 solicitando una intervención en el mercado debido a la existencia de filtraciones de agua en el sótano.

«La situación que padecen los vendedores y los clientes del Mercado de Rojas Clemente es insostenible», ha declarado la portavoz Popular, María José Catalá. En esa línea, la líder del PP denuncia que el problema estructural no solo no ha sido resuelto, sino que ha empeorado con el paso del tiempo. «Las intervenciones del gobierno local no han servido para nada: han intentado tapar todos estos problemas con parches baratos y, evidentemente, sin alcanzar éxito alguno», ha criticado Catalá. «No solamente hablamos de problemas estructurales, sino también de un exceso de humedad por el agua que amenaza las condiciones de salubridad de los alimentos», ha lamentado la concejala.