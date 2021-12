Los presupuestos llegan al pleno sin admitir alegaciones

Los presupuestos municipales de 2022, que por primera vez superarán los mil millones de euros, serán aprobados sin incorporar ninguna de las únicas cuatro alegaciones presentadas por Ciudadanos, el único grupo que lo ha hecho. Y la misma suerte han corrido las 65 «peticiones» del PP y las 334 de Ciudadanos, que no tiene carácter de alegaciones y no es necesario responderlas en el informe final. El grupo Vox no ha presentado ni alegaciones ni peticiones.

Según explicó el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, mañana se aprobarán los presupuestos en el pleno municipal tal como se habían diseñado desde el principio. En la Comisión de Hacienda del pasado lunes únicamente se vieron las alegaciones presentadas por Ciudadanos, que versaban sobre el IBI de características especiales, los fondos Next Generation, las plusvalías y las fichas de trabajo de los propios presupuestos. Y ninguna de ellas ha sido tenida en cuenta. PP y Ciudadanos también habían presentado las citadas 65 y 334 peticiones, pero según Borja Sanjuán, se trata de propuestas, «más programáticas que otra cosa», que no tienen que ser respondidas en el informe final. Por ejemplo, entre las peticiones del PP están duplicar la asignación a museos, bonificar un 60% el impuesto de actividades, o la subvención para becas de alimentos. Y en Ciudadanos se habla, entre otras cosas, de flexibilizar el tráfico en los accesos a la ciudad, la oficina de atención al ciclista o incrementar la partida para vestuario de bomberos. Entre las peticiones de Ciudadanos no se incluye la bonificación del 60% del IBI para las salas de cine, pero era una petición de su portavoz, Fernando Giner, que el equipo de Gobierno aceptó y que finalmente se ha incluido en las cuentas municipales del año que viene, según confirmó a este periódico el propio Giner, que de todas formas no tiene previsto votar favorablemente estos presupuestos, entre otras cosas porque no se ha aceptado su propuesta de reducir la recaudación de tributos en 50 millones de euros, el equivalente aproximado al superávit municipal de cada año. Tampoco lo hará el Partido Popular, que ha basado su política presupuestaria en una bajada de impuestos. Y mucho menos Vox, pese a no presentar ni alegaciones ni peticiones.