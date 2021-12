El Govern del Rialto no tiene una postura común ni consensuada sobre la posible ampliación de las terrazas de los bares y los restaurantes para ayudar a estos empresarios a llevar mejor esta nueva ola de covid. De hecho, el alcalde, Joan Ribó, corrigió en público a la vicealcaldesa Sandra Gómez sobre este tema.

Por la mañana, el portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, comunicó en su cuenta de Twitter la intencionalidad de volver a poner en marcha las terrazas covid con las que los locales de restauración podrían ampliar la superficie y, en consecuencia, el aforo de sus terrazas. Por su parte, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, respaldó esta iniciativa. De hecho, se mostró partidaria porque a su parecer esta decisión podría ayudar a que la gente se animara estas fiestas a salir, ya que debido al incremento de los contagios con la sexta ola y la variante ómicron ha aumentado el miedo. En definitiva, lo ve una forma de apoyar a la hostelería, uno de los sectores más castigados en esta pandemia.

No obstante, parece que esta medida no va a seguir adelante, al menos de momento. El alcalde de València, Joan Ribó, confirmó que el Ayuntamiento no va a volver a permitir la ampliación de terrazas, de momento, pese a las dificultades que están teniendo los restaurantes y bares por las cancelaciones de los eventos navideños.

El alcalde señaló que no es partidario de renovar los permisos que caducaron el pasado 12 de octubre. Justificó su decisión alegando que la situación actual no es la misma que cuando se creó este marco legal excepcional. Según ha explicado, ahora estamos en invierno y dentro de los locales todavía no se han impuesto más restricciones de aforo. Además, dijo que los vecinos tienen derecho a recuperar los espacios públicos para caminar y desplazarse sin problemas cerca de sus hogares y de sus puestos de trabajo.

Sin embargo, Ribó se ha mostrado abierto a estudiar otras opciones en función de como evolucione la pandemia, dando a entender que si se imponen más restricciones por parte de la Generalitat y el Gobierno la situación podría cambiar.