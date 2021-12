Las Fallas despiden 2021 con atonía. Hubo que esperar al último ruego o pregunta de la asamblea de presidentes para advertir un poco de inquietud. Y fue porque el presidente de la Plaza Luis Cano preguntó si había un plan B para la exaltación de las falleras mayores. El día que se aprobaba el Programa de Festejos y se informaba de los avances del Bando de Fallas, nadie más quiso saber si habia alternativas o si se contaba con la posibilidad de que éste o aquel acto pudieran verse modificados, suprimidos o cancelados. Se vive, pues, en un estado de expectación silente a la espera de acontecimientos que irán trazando Sanidad y la Mesa de Seguimiento en enero.

Sobre las exaltaciones, que llegarán en cuatro semanas, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, recordó que «actualmente no hay limitaciones para teatros ni para congresos». Pero también recordó contrariedades recientes: «el jueves por la mañana se iba a hacer Expojove y el jueves por la tarde ya no se hacía. Las cosas cambian en cuestión de horas». Para las exaltaciones «tener un plan B es complicado. Lo más que podemos es reducir aforo. Pero atrasar las fechas es complicadísimo». En definitiva, «en enero, con la Mesa de Seguimiento, podremos tomar decisiones». Nadie cuenta con que no se celebren, aunque sea con formato de Septiembre.

Mientras, la fiesta discurre «a la espera de», atrapada por la lógica incertidumbre. El programa queda bendecido con horarios y festejos tradicionales (sin el recorrido de la Ofrenda aún determinado). Lo mismo que el Bando de Fallas, del que Galiana reconoció que es muy parecido al de 2020.

Subvención por pirotecnia

Las comisiones que disparen pirotecnia en las próximas Fallas recibirán una subvención con objeto de incentivar el disparo de «mascletaes» que ayude tanto a mantener esta costumbre como a descentralizar. La ayuda, solicitada tiempo atrás en la asamblea, se antoja ahora más importante porque los disparos son uno de los gastos que podrían «caer» de la partida de las comisiones. El edil ya anunció que la partida, o una parte de ella, procedería del «Programa Germanor», articulado la pasada legislatura y que no ha surtido el efecto buscado.

Las trámites son uno de los problemas en la organización de las comisiones: una veintena de ellas se han quedado sin el 30 por ciento de subvención suplementaria al no cumplir los requisitos necesarios para ello, incluyendo el no estar al corriente de los pagos municipales. Galiana anunció que, de cara al próximo ejercicio, habrá un nuevo cursillo para secretarios de falla.

Ninguna comisión planteó si, de cara a 2022, ayuntamiento o JCF va a articular algún pellizco de ayuda suplementaria. No van por ahí las preocupaciones, pero sí que se preguntó sobre la posibilidad de recuperar en la «dansà» a la Virgen el baile por parejas del mismo sexo (el festejo lleva dos años cancelado). Galiana, participante en el festejo desde hace años, nadó y guardó la ropa a lo que dictaminó en su día su propio partido. «No tengo posicionamiento sobre el tema. Lo estudiaremos en su momento». El de ayer fue el último baile de las Fallas en 2021.