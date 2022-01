Las Navidades del curso 21-22 finalizan esta noche con la llegada de los Reyes Magos a València. Tan sólo quedará el resopón que supone disfrutar de los regalos tanto al día siguiente como el resto del puente antes de volver a la absoluta normalidad el 10 de enero. A partir de ahí llegarán Sant Antoni y San Vicente Mártir, antes de que las Fallas cobren todo el protagonismo.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar no ha dejado de ser un quebradero de cabeza. Finalmente, la solución de la Plaza de Toros ha sido lo menos malo posible. Una solución mixta dentro de la particular tormenta de ideas que han exhibido las principales ciudades españolas. En el «cap i casal», cinco mil personas podrán verlo en directo y ahora el único temor que puede quedar es que haya más gente que se concentre en los alrededores. Que no deberían porque, para cuando empiece la cabalgata, sus majestades ya estarán en la plaza, aguardando el momento de aparecer. No habrá entrada triunfal por las calles de la ciudad ni autobuses ni carrozas.

Faltaba por llenar el aforo. Finalmente, tal como se anunció, no se hizo por sorteo, sino por un particular «sálvese quien pueda». El hecho de no anunciar una hora en concreto permitió a los que estuvieron más pendientes de las redes sociales acceder a las entradas (mínimo tres, máximo cuatro, por persona). Y aunque hubo incidencias, la web no se colapsó, que habría sido el verdadero problema. Las mejores localizaciones se fulminaron en diez minutos y el resto de graderíos y nayas estuvo disponible durante una hora, hasta que el aforo se completó.

Críticas de Ciudadanos

Una fórmula que no satisfizo a todos y que el Grupo Municipal Ciudadanos aprovechó para criticar en boca de su concejala Amparo Picó, que acusó al equipo de gobierno de «falta de previsión que ha provocado la organización, a toda prisa, de una alternativa a la Cabalgata de Reyes, cuando, la realidad, es que desde después del puente de la Constitución ya se podía prever que la situación sanitaria en Navidades no sería la más favorable». El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, anunció que el grupo municipal dona las entradas que les corresponden por cortesía «para que las pueda disfrutar cualquier familia de València».

Los cinco mil agraciados, que deberán llevar el certificado Covid si son mayores de 12 años, podrán disfrutar de tres horas de actividad. En el centro de la plaza -el concejal Carlos Galiana no ha parado de agradecer la disponibilidad del coso al presidente de la Diputación, Toni Gaspar- hay un escenario que es al que irán accediendo las atracciones, teniendo las puertas de Cuadrillas y Autoridades para garantizar el flujo. De la misma manera que se pide acceder al recinto en los horarios marcados en las entradas.

La apertura de puertas de la plaza de toros se hará a las 17:30 horas. A las 17:45 se celebrará un primer concierto del grupo Nànets Band Rock!, mientras que a las 18:30h empezará el segundo concierto de la tarde, un espectáculo protagonizado por Pop’s Corn!.

El acto propio de la cabalgata se iniciará a las 19 horas, momento en el que empezarán a desfilar los personajes y escenografías de las 16 compañías de ambientación, con una duración de una hora y media. El resto de la ciudadanía lo podrá ver en streaming a través de redes sociales.

Con esta fórmula también se ha conseguido, tal como destacaba el concejal Galiana, «garantizar que todos los puestos de trabajo que generaba la cabalgata se mantuvieran con esta alternativa, dado que son muchos los y las profesionales que ya tenían reservadas estas fechas para trabajar en la programación cultural festiva navideña de València». Algo parecido a lo que ha sucedido con Expojove, cuyas atracciones se han desviado a otros recintos.