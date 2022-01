Los valencianos ya hacen más gestiones «on line» que presenciales en el ayuntamiento

El concejal Pere Fuset encontró en la Agenda Electrónica un particular refugio, hace ahora ya casi dos años, cuando el proceso judicial por el accidente de Viveros le forzó a retirarse de la escena pública. Aparcó la concejalía más expuesta y sobreexpuesta, la de Cultura Festiva, y la visibilidad de la portavocía y se refugió en una particular cueva, la Administración Electrónica. Y así va a ser hasta que finalice la legislatura puesto que, para cuando se celebre el juicio no quedará margen de tiempo para que el alcalde cumpla o no la promesa de reintegrarlo a las cuestiones falleras si sale libre de polvo y paja. Tampoco sería oportuno por fechas e incluso ni siquiera justo con Carlos Galiana. A partir de mayo de 2023, primero las listas y luego las urnas decidirán su futuro político.

Pero, mientras tanto, esa versión digital le ha permitido sacar adelante resultados y poder presumir de ellos. Por ejemplo, que una vez dada a la tecla de «resumen», resulta que las gestiones municipales presentadas y tramitadas a través de web superan por primera vez a las realizadas de forma presencial. Éstas últimas, además, también están lastradas por el también instaurado concepto de la cita previa, que ahuyenta a una presencialidad acostumbrada a llegar, esperar el turno y tramitar. El techo estuvo a punto ya de romperse en 2020 (49 contra 51 por ciento) y ahora se ha superado ampliamente: el 56 por ciento del papeleo ya es a través de la red. Cifras que contrastan con un tiempo no tan lejano, cuando no estaba instaurada esta cultura: «en 2014 tan sólo se presentó el dos por ciento de instancias por esta fórmula». Con menos restricciones Incluso con el aparente handicap de que «este año hemos tenido menos restricciones sanitarias, lo que podía haber llevado a recuperar esos modos tradicionales. Pero no ha sido así. El año 2021 ha sido el del despegue definitivo de la transformación digital. Que se tuvo que empezar a la fuerza por la pandemia, pero que ha quedado plenamente consolidado». A lo largo del año se han producido novedades tan sustanciales como la remodelación de la Sede Electrónica, el estreno de la nueva web, y la incorporación de trámites al sistema de búsquedas de dicha web. Y el sistema se ha puesto a prueba en determinados momentos. «Podemos decir, y tocamos madera, que no hemos tenido problemas para afrontar picos inusuales, como, por ejemplo, con los trámites del Plan Resistir». Las ayudas a autónomos y comercios, que sólo se podían hacer por sede electrónica son uno de los principales trámites realizados, junto con, por ejemplo, las altas en el padrón, la solicitud de acceso para el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella, la ocupación de terrazas, cheque escolar, trámites de comisiones de falla, gestión de multas, etcétera. El concejal Pere Fuset muestra la curva ascendente de usuarios de la sede electrónica. El desarrollo de este área, habitualmente descuidada, ha sido el espacio en el que el edil lleva centrado desde su alejamiento de la primera línea.