APR: A pels residents? o Prioritat als Residents?

ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) ha vingut defensant el desenvolupament del Govern Obert en la Comunitat Valenciana. Som una associació legalment constituïda i també reconeguda com Associació de Persones Consumidores. El dia 27 de novembre de 2020, la Junta de Govern de l’Ajuntament de València acordà la creació de l’APR (Àrea de Prioritat Residencial) de Ciutat Vella Nord.

Un interessant mesura de la regidoria de Mobilitat Sostenible per a protegir l’entorn patrimonial i millorar la qualitat de vida al districte de Ciutat Vella.

Una APR que, en consonància i en compliment d’allò establert a l’article 20 de l’Ordenança de Mobilitat, hauria d’acomplir entre els seus objectius: Reorganitzar l’espai d’estacionament a l’entorn d’aquestes centralitats, de manera que es prioritzen els desplaçaments més sostenibles, assegurant, no obstant això, la correcta accessibilitat de les persones residents i activitats econòmiques.

L’article 18 del reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, contempla la creació de les àrees de prioritat residencial (abreujadament APR) que són espais on s’apliquen mesures de restricció d’accés, circulació i estacionament de vehicles a les persones no residents amb els objectius de preservar l’ús sostenible de les vies que hi comprenen i de disminuir els nivells de contaminació acústica i atmosfèrica d’estos espais, però garantint-se alhora el necessari accés de vehicles de subministrament i servicis a estos àmbits.

L’acord de la JGL, en el seu apartat quart, estableix el procediment per a l’exercici del dret d’accés a l’APR. Un procediment contrari clarament a l’objectiu d’assegurar la correcta accessibilitat de les persones residents.

Un procediment contrari al que ha de ser un Govern Obert, basat en el que s’ha nomenat Ciutat Intel·ligent i la mateixa estratègia de dades obertes de l’Ajuntament de València; però especialment contrari a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que en el seu Article 28 diu (Documents aportats pels interessats al procediment administratiu): «Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l’Administració actuant».

Segons dades del mateix Ajuntament en la zona delimitada, existeixen 14.205 vehicles censats, d’ells 10.305 de particulars i 3.900 d’empreses. Tots ells, vol dir que paguen anualment el seu impost de circulació per la qual cosa l’administració local els te clarament identificats.

És preceptiu que una actuació com aquesta, s’ha de mesurar amb estudis previs d’impacte les conseqüències possibles de la seua aplicació; per la qual cosa els vehicles existents és una dada a tindre en compte, no només els censats, sinó també altres que la mateixa resolució contempla com familiars, treball, subministraments, persones amb mobilitat reduïda, etc. i els itineraris que habitualment realitzen.

Com és possible que l’Ajuntament de València no haja procedit de mutu propi, d’ofici, a lliurar la corresponent autorització a tot aquell vehicle censat i al corrent del seu import de l’impost de circulació?

Per quin motiu tampoc s’ha facilitat de manera automàtica als vehicles que ja tenen el distintiu de resident (zona taronja) per al gaudi de places d’estacionament per a residents?

Un bon govern és aquell que estableix cooperació i govern relacional amb la ciutadania. Tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de València (excepte els de VOX) han signat el Codi de Bon Govern, que diu entre altres: Article 37. Enfocament centrat en la ciutadania: «Les persones subjectes a aquest Codi garantiran que la seua gestió tinga un enfocament centrat en la ciutadania, amb un compromís de millora contínua en la qualitat de la informació, l’atenció i els serveis prestats. Per a això, satisfaran el dret de la ciutadania a una informació de qualitat sobre el funcionament dels serveis públics que se’ls haja encomanat i garantiran mecanismes de resposta àgils, eficaços i eficients a les seues sol·licituds, queixes o reclamacions».

La necessària complicitat amb la ciutadania, a la qual es pretén servir, és la base de la democràcia. A més a més, canviar la cultura del trànsit a la ciutat és un procés que requereix de molta pedagogia i conscienciació. Estem d’acord amb el què, la reducció del trànsit en Ciutat Vella, especialment el trànsit oportunista; però no el com s’ha fet. Els governs anteriors han dut a que el vehicle privat (i especialment el cotxe) fora l’amo de l’espai públic. Cal una ciutat que calme el trànsit, amable, per a viure, sostenible, etc.; però que tinga en compte a les persones.

Els veïnat de Ciutat Vella ja pateix tota una sèrie d’incomoditats (falta d’espais verds, pocs serveis, turistificació i gentrificació, amb preus de lloguer i compra desmesurat, envelliment de la seua població, etc. ) com per a que ara el govern local encara dificulte més la vida en la zona.

Dades municipals

Segons dades municipals, només 5.750 permisos s’han concedit (desconeixem si són tots de residents o també de la resta de possibles usuaris) però en tot cas han deixat fora, almenys a 8.455 vehicles censat i amb el seu impost de circulació en regla. Una situació que indigna a la ciutadania, afavorint posicionaments contraris a la pacificació del trànsit per una inadequada actuació municipal.

Sol·licitem que l’Ajuntament de València, anul·le el procediment acordat per als residents i que s’atorguen els corresponents permisos simplement per tindre al dia l’impost de circulació en la zona delimitada (deixant la resta de tramitacions com està).

Per a la qual cosa faça una moratòria durant el temps de la tramitació per fer aplegar a cada vehicle censat de la zona de l’APR, el corresponent permís. Actuant així d’ofici, com ha de fer un bon govern, sense demanar res més a la ciutadania, que ja ha acomplit amb els seu deure de tindre el vehicle censat; tenint l’administració local eixa informació.