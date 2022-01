La portavoz del PP y candidata a la alcaldía de València María José Catalá ha dado por iniciada la campaña electoral para las municipales de 2023 y ha anunciado que maneja encuestas que la convertirían en alcaldesa con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Catalá ha hecho estas declaraciones en un encuentro con la prensa en el que ha denunciado que los gobiernos encabezados por Joan Ribó han dejado de invertir más de 500 millones de euros desde 2016 a 2021 por la "alarmante " falta de gestión de los equipos de Compromís, PSPV y Podemos en el ayuntamiento de València.

Con el dinero que se ha dejado de ejecutar, abundó Catalá, ya se podrían haber construido en la ciudad "125 colegios, 166 centros de salud y 50 polideportivos", lamentó la concejala del PP. Respecto a la futura cita electoral, Catalá afirmó "quedan 500 días" y "estamos absolutamente convencidos de que vamos a tener un buen resultado", que permitirían encumbrar a la lideresa del PP a la vara de mando de la alcaldía de València.

Los populares del Cap-i-Casal han realizado varias encuestas desde el verano del año pasado, "cada mes o mes y medio", que les dan "un incremento de tres y cuatro concejales". Esos mismos sondeos mantendrían a Ciudadanos con uno o dos regidores en la corporación municipal y arrojarían un aumento de Vox también de uno o dos munícipes. El resultado es que "el centro derecha y liberal" tendría un concejal más que la izquierda en el consistorio, expresó Catalá a preguntas de la prensa, que fijó en hasta 12 los regidores los que podría sacar en la cita de 2023. Con todo, advirtió que esa "es una foto fija", que puede cambiar en los próximos meses y que seguirá trabajando para convertir en realidad esas "buenas expectativas".

Preguntada por Levante-EMV si aceptaría una candidatura común con Ciudadanos, la también secretaria regional del PP "no la descarta" aunque explicó que ese es un escenario a analizar en todo el ámbito autonómico y nacional, que estaría supeditado a posibles pactos globales. No lo descartó ni tampoco lo suscribió. "No tenemos nada cerrado" aunque apuntó que con la formación naranja "tenemos muchas cosas en común y muchas posturas unánimes y conjuntas". Eso sí avanzó que buscará "la coherencia en todo lo que hacemos" y un acuerdo a esa escala "trasciende a lo local" y respondería a "una estrategia" global en toda España.