María José Catalá lo anunció el viernes pasado en rueda de prensa. «Estamos en campaña, quedan 500 días para las elecciones», advirtió. Y ayer, en el Casino de Agricultura, la portavoz y candidata del PP a la alcaldía de València protagonizó un acto electoral en toda regla. En su intervención en el Foro Político «Mi visión sobre València» presentó su proyecto y sus propuestas para la ciudad, ya que considera que «València necesita un cambio urgente».

El Cap-i-Casal, subrayó, «debe dejar de ser la capital de la provisionalidad, de las maquetas y los powerpoints», para añadir que la capital valenciana «necesita al Partido Popular para salir de esta senda de decadencia y poner a València en primera división».

La aspirante a la alcaldía dejó varias perlas: «València ha pasado de ser una ciudad cómoda, dinámica, abierta, llena de luz, a ser una ciudad gris, una ciudad atascada y una ciudad decadente». A ello añadió que es una ciudad «sucia, con una falta de limpieza extrema» y «caótica» en la movilidad.

Balance del Rialto

En su opinión, «los 7 años de gobierno de los nacionalistas y de la izquierda» han dejado «7 grandes problemas: falta de seguridad, impuestos altos, falta de gestión, suciedad, movilidad caótica, aumento de la pobreza y unos gobernantes que no aprecian, no quieren y no cuidan València». Entre otras propuestas concretas, reclamó que la L10 del Metro «llegue a Ciutat Vella y hasta el Pont de Fusta para evitar que siga siendo un distrito aislado»; «deshacer la calle Colón y recuperar la L5»; y «repensar (cuando no reubicar o eliminar) carriles bici como Avenida Constitución, Reino de Valencia, Burjassot y modificar aquellos casos que suponen un peligro para ciclistas y peatones como el de Fernando el Católico».

Además, llamó a desbloquear el PAI de Benimaclet y el PAI del Grau, «para abrir la ciudad al mar». También exigió «prolongar el túnel de Serrería, soterrando las vías, más allá del sector de la Punta; para así prolongar la avenida de Francia y el Paseo de la Alameda, así como culminar el ajardinamiento del Río Túria, integrar la Marina y conectar Nazaret».

Por último, fijó como una prioridad actuar en el carrer Colón cuando sea alcaldesa y anunció que aprobará «un plan de choque social» para evitar que 1.000 personas «duerman en la calle».

Entre los asistentes al acto en el Casino de Agricultura destacaron el senador Alberto Fabra, los empresarios Juan Valero de Palma y Mario Olivares, Enrique Esteve -de Lo Rat Penat- y José Francisco Ballester Olmo.