La dirección del CEIP Santa Teresa ha pedido a la concejalía de Movilidad Sostenible que desplace unos metros la cámara ubicada en la calle Corona para facilitar el acceso al Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord, en la que se ubica el centro escolar, y así que puedan entrar los padres y madres que no tienen otra alternativa para llevar al colegio a sus hijos que usar el coche. Esta propuesta consistiría en desplazar, hacia atrás y apenas unos metros, la cámara ubicada en la calle Corona, que está hoy a la altura del Centro Cultural de la Beneficiencia. De esta forma, se habilitaría un circuito libre de multas, con forma de "U" que permitiría a las familias acceder en coche por un tramo de Corona, doblar por la calle Beneficiencia y salir por Na Jordana. Este planteamiento se lo han trasladado las representantes del AMPA y la directora del centro al servicio de Movilidad Sostenible, en una reunión que tuvieron ambas partes el pasado 19 de noviembre. De momento, el departamento que dirige Giuseppe Grezzi no tiene previsto llevarla a cabo, tal como informan fuentes del colegio.

En la actualidad, un buen número de las familias y los docentes del CEIP Santa Teresa tienen un grave problema de accesos a la APR puesto que no se les han concedido suficientes autorizaciones -permanentes o temporales- por parte del Ayuntamiento de València para entrar con sus vehículos al colegio sin ser multados. Esta situación se arrastra desde hace meses y ha llevado a la dirección del colegio y a la Asociación de Padres y Madres a movilizarse en varios frentes para conseguir soluciones y tratar de ampliar el número de permisos con que cuenta toda la comunidad escolar.

Las fuentes consultadas por Levante-EMV subrayan "la atención personalizada y exquisita" que han recibido por parte de los técnicos de Movilidad Sostenible, "incluidos los fines de semana", pero en cuanto a soluciones "reales" no ha habido muchos avances. El 19 de noviembre hubo una reunión, entre los representantes del CEIP Santa Teresa y los de Movilidad Sostenible, en la que se acordó que el colegio dispondrá de 30 autorizaciones puntuales al mes y para atender situaciones urgentes. Estos permisos los administra la propia dirección, de mutuo acuerdo con la comunidad escolar, que está muy concienciada en que solo puede hacer uso de estas autorizaciones para casos de emergencia y aislados. La directora y la secretaria del CEIP Santa Teresa se multiplican en estas labores de administrar y repartir estos 30 accesos mensuales a la APR, entre los padres y madres, y los profesores. Además, tienen que atender sus clases y el resto de las tareas directivas y administrativas.

Movilidad Sostenible propuso al CEIP Santa Teresa habilitar como zona de aparcamiento rápida, para apenas 10 o 15 minutos, la isleta actual del primer tramo de la calle Corona con el cruce de Guillén de Castro. Ahí, hay 5 o 6 plazas de estacionamiento que el ayuntamiento ofreció al centro escolar como rotación. Pero esta solución no resuelve el problema ya que son pocas plazas y además deberían compartirlas el CEIP Santa Teresa y el Cervantes, que tiene aún más alumnos y profesores que el primer centro.

Por su parte, tanto el AMPA como la dirección están trabajando en otras opciones para mejorar los accesos al centro sin que se sancione a nadie. Una opción que están explorando los padres y madres con la Diputació de València es que se permitan a los usuarios del colegio aparcar en horario escolar en el callejón situado entre la calle Beneficiencia y el IVAM. Pero están pendientes de una reunión en la corporación provincial. Sea como fuere "necesitamos más soluciones", explicó la directora porque es insuficiente con el número de autorizaciones que ha concedido el ayuntamiento al centro. Por eso, insiste en que mover la cámara, sin ser una especialista técnica, sería la mejor solución ya que buena parte de los conductores que tienen que acceder al colegio verían resuelto el problema y entonces sí tendría sentido destinar las 30 autorizaciones mensuales a cuestiones de máxima urgencia.

El caso de la madre de la niña discapacitada

Respecto al caso concreto de una madre a la que se le negó el acceso a la APR, por parte del ayuntamiento, pese a que necesita el permiso para llevar en coche a su hija discapacitada, Movilidad Sostenible está trabajando para resolver la situación. Esta familia ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, tal como ha publicado Levante-EMV, y ante el Síndic de Greuges al serle denegado el acceso a la APR y por tanto al centro. Esta queja es anterior al 19 de noviembre. No en vano, en la reunión con Movilidad Sostenible, se trató el caso de esta pequeña y la concejalía se comprometió a solucionarlo. El 23 de noviembre, en uno de los correos electrónicos que envió Movilidad Sostenible a la dirección del colegio, para abordar diversas cuestiones sobre la APR, el servicio del ayuntamiento le indica que ha enviado a la madre de esta alumna las claves de acceso con un permiso permanente para entrar y salir de la APR sin ser sancionada. La propia directora ha hablado con la afectada para comentarle la situación y le ha pedido que verifique si ha recibido este email y se la ha pasado desapercibido o se ha extraviado como spam. Por ende, desde el 1 de diciembre cuando se puso en marcha la fase sancionadora de la APR la pequeña no ha podido asistir al colegio por tanto la familia no ha necesitado insistir más en cuanto a los accesos.

Paralelamente a todo lo descrito, la queja ante el Defensor del Pueblo ha seguido su curso y ya se ha abierto una investigación tal como ha publicado este periódico. El pasado 29 de diciembre, Ángel Gabilondo remitió una carta al alcalde Joan Ribó en el que le pide información sobre lo ocurrido tras quejarse esta ciudadana porque el consistorio le ha negado el permiso. De hecho, la noticia ha sorprendido a la dirección del CEIP Santa Teresa que estaba convencida y tranquila porque entendía que desde el 19 de noviembre este caso concreto ya estaba resuelto.