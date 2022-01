La recuperación del tramo de la muralla islámica que se conserva en la plaza del Ángel, en el barrio del Carmen, avanza y ya se han colocado los andamios alrededor de la fortificación para empezar a restaurar los muros de piedra en los que se va a recuperar el revestimiento de mortero original de color blanquecino. La intervención, que arrancó en marzo del año paso y que impulsa la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, ha pasado ya a la fase de consolidación y se han dado por finalizadas las excavaciones en el frente de la muralla, donde se han recuperado y se podrán visitar todos los elementos del sistema defensivo del recinto fortificado del siglo XI, esto es, el foso, con casi cinco metros de profundidad, la barbacana o antemural y la liza.

Uno de los últimos hallazgos ha sido la localización de las lanzaderas, los huecos por los que se hostigaba con lanzas al enemigo en la defensa de la ciudad. La intervención arqueológica también ha localizado en la parte más próxima a la calle En Borrás la impronta de la almena de la muralla, lo que permite documentar con mayor exactitud la altura que tuvo la muralla, unos 11 metros.

"El centro de interpretación cuyas obras ya han empezado con el micropilotaje es fundamental para dar a conocer la historia e importancia de las murallas para la ciudad"

Los restauradores están inyectando mortero en las grietas de la muralla donde se restituirán también los huecos que en día excavaron los habitantes de las viviendas adosadas para construir armarios o ampliar espacios domésticos.

Además de la consolidación y restauración de la muralla, que tras la intervención podrá visitarse, han arrancado las obras para la construcción del centro de interpretación de la muralla, un edificio adosado a la muralla que explicará su historia y permitirá además acceder a la parte alta de la muralla (adarve).

La construcción de este edificio de dos alturas ha arrancado con la colocación de micropilotes para reforzar la cimentación y evitar daños en las paredes medianeras de los edificios anexos. La empresa contratista colocará más de un centenar de micropilotes para consolidar la estructura. Los trabajos de cimentación en si arrancarán en marzo. Está previsto que las obras acaben el próximo verano.

La concejala de Patrimonio, Gloria Telló, destacó que desde un primer momento se ha considerado "indispensable" la construcción de un centro de interpretación para "no quedarnos solo en la recuperación de los restos arqueológicos y poder así dar a conocer y divulgar el patrimonio". Este centro de interpretación “nos ayudará a hacer didáctica de las murallas de València y de la importancia que tuvieron para la defensa de la ciudad”, ha asegurado Tello que en las últimas semanas ha sido objeto de crítica del PP por la ausencia de un plan director de la muralla. Críticas a la que Tello, de Compromís, ha respondido anunciando que el plan director no se puede encargar hasta que no acabe la restauración del monumento.

Como ha publicado este diario en las excavaciones de la muralla islámica se han recuperado cientos de enterramientos del antiguo cementerio de la Santa Creu. Se han extraído de la zona más de mil cajas con restos óseos del cementerio de la iglesia de la Santa Creu.