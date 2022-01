La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València no tiene previsto retirar más placas como la de Rita Barberá de la Lonja de la seda. Ni aquí ni en otro lugar, ni tampoco alusivas a otros políticos que en el pasado dejaron su «firma» en la construcción o rehabilitación de algún edificio o monumento. Así lo han asegurado fuentes de la propia concejalía, que hacen la única salvedad de aquellas placas que estén en mal estado y su sustitución pueda afectar a la conservación de un monumento, como es, precisamente, el caso de la exalcaldesa del PP y la Lonja.

Con esta declaración, el equipo de gobierno trata de zanjar la polémica, lo que no significa que el debate no siga abierto y candente. Esta mañana, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha aseurado que quitar la placa de Rita Barberá de la Lonja demuestra "ignorancia e inseguridad". "Yo creo que cualquier revisionismo del pasado es una demostración de inseguridad tremenda", ha aseguradó Catalá. "La historia de València está escrita como está escrita y quitar placas no va a cambiar absolutamente nada. No va a cambiar el legado de Rita Barberá, ni que los valencianos la recuerden como la gran alcaldesa que fue y como la alcaldesa que más va a hacer por esta ciudad, sin ninguna diuda, durante todos sus mandatos", ha añadido.

Para la portavoz del PP, esta actitud clarifica, además, cuales son las prioridades en política cultural del equipo de gobierno municipal, que "tiene el Palau de la Música, buque insignia de la cultura de la ciudad, parado ya dos años y se dedica a quitar plaquitas de Rita Barberá". Catalá, por tanto, va a solicitar que se recupere la placa, "como todas las placas que hay en la ciudad de València, ya sean del alcalde Pérez Casado, de cualquier ministro... Es decir, no solo queremos las placas del PP, lo que queremos es que nadie reescriba la historia de esta ciudad, punto". Cuando gobierne el PP, asegura, la placa de la Lonja volverá a su sitio.

Por su parte, la vicealcaldesa de València y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha recordado a la portavoz popular que "la Lonja es Patrimonio de la Humanidad, no del PP ni de Rita Barberà". "He escuchado que la portavoz del PP ha acusado el equipo de gobierno municipal de intentar eliminar cualquier recuerdo de la exalcaldesa, como si ella -Rita Barberá- hubiera construido la Lonja piedra a piedra", ha advertido Gómez, quien ha insistido en el hecho de que la Lonja "forma parte de la historia de nuestra ciudad y es patrimonio, no de los valencianos y valencianas, sino de todo el mundo".

En su opinión, la "batallita de las placas, de los nombres, son cuestiones que no interesan a nadie". Como ejemplo, ha expuesto que el departamento de Desarrollo Urbano está ejecutando una profunda reurbanización del entorno de la Lonja y el Mercado Central que pone en valor dos de los edificios más valiosos de la ciudad. Pero Gómez ha afirmado que “no se pondrá una placa con mi nombre, y creo que irá en la misma línea el alcalde, aunque la actuación sea de este gobierno". "Entendemos que estas son gestiones que se hacen desde el Ayuntamiento de València y no hace falta que nadie intente marcarse una autoría o se intente arrogar obras a perpetuidad", ha asegurado.

La vicealcaldesa ha concluido con una reflexión: "Como responsables públicos tenemos la obligación de resolver reivindicaciones ciudadanas y me parece infantil poner el nombre en cualquier rehabilitación o acción, porque es nuestra obligación".