El alcalde ofrece hasta 40.000 m2 de solares municipales a la Generalitat por la deuda de los 38 millones de la Fórmula 1

El alcalde de València Joan Ribó ha ofrecido hasta 40.000 metros cuadrados, en solares SQR y terrenos que tiene el ayuntamiento en el PAI del Grau, como compensación por la deuda de 38 millones que arrastra el consistorio con la Generalitat a cuenta del circuito urbano de la Fórmula 1. Esta es una de las soluciones que ha planteado Ribó al vicepresidente del Consell Héctor Illueca en la reunión que han mantenido ambas autoridades para tratar diversos asuntos que atañen tanto a la ciudad como a la Conselleria de Vivienda y al Consell.

Por su parte, Illueca ve con buenos ojos esta posibilidad aunque ha insistido en que es necesario firmar "un nuevo convenio" entre ambas administraciones para impulsar la urbanización de esta zona de València y "darle una solución a este problema heredado" de los tiempos de la exalcaldesa Rita Barberá y el expresident del Consell Francisco Camps.

Tal ha publicado Levante-EMV, la Generalitat anticipó 38 millones de euros para costear las obras contempladas en el convenio para construir el circuito urbano de la Fórmula 1 en el PAI del Grau. Esta inversión debía de ser devuelta por el Ayuntamiento de València mediante las cargas urbanísticas que deben de costear los propietarios de los terrenos del PAI del Grau, puesto que la urbanización se tenía que convertir en los viales del futuro barrio.

Ahora el alcalde y el vicepresidente del Consell han mantenido esta reunión en la que están buscando diferentes alternativas para que la ciudad compense a la administración autonómica por esa cantidad millonaria, que seguimos pagando todos los valencianos mediante un préstamo de más de 7 millones de euros al año.

Joan Ribó ha ofrecido solares en lugar de dinero en metálico en contraprestación a esa deuda : "Nosotros tenemos en el PAI cerca de 40.000 m2 en solares SQR que no contabilizan en edificabilidad para la urbanización y que no perjudican a los propietarios de los terrenos pero que sí nos permiten cederlos para construir equipamientos sociales como viviendas públicas o para construir centros de tercera edad", ha comentado el alcalde.

Ribó ha insistido en que en estas negociaciones entre ayuntamiento y Generalitat, por esa deuda de 38 millones que tienen que volver a las arcas autonómicas, "no se habla de una cantidad" concreta de dinero, sino de "una serie de compensaciones que no tienen porqué ser económicas" sino que se pueden fijar "compensaciones de muchas formas" y ha insistido el alcalde que esa contraprestación "que no tiene porqué ser monetaria".

En esa línea, el también conseller de Vivienda ha confirmado que la Generalitat "ve con buenos ojos" esta posible cesión de terrenos aunque debe tratarse esta cuestión "por los equipos" de ambas instituciones. En todo caso, Illueca se ha felicitado por la buena sintonía con el alcalde ya que "hay que darle una solución al PAI del Grau para garantizar que revierta en la ciudadanía". De momento, "hay bases para llegar a acuerdos satisfactorios por ambas partes" y cualquier paso tiene que partir por suscribir ese nuevo convenio "donde todo el mundo se encuentre cómodo y que acabe resolviendo el problema del Grau".

Frente común para reclamar al Estado entre 300 y 350 viviendas de la Sareb

Además, otro asunto que han tratado Ribó e Illueca son las decenas de viviendas pertenecientes a la Sareb que hay en València, y que como puntualizó el alcalde se ubican en barrios como Orriols o la Malva-rosa en muchos casos, y que frecuentemente han sido usurpadas por delincuentes que las utilizan para delinquir o traficar con drogas.

Ilueca se ha felicitado porque el ayuntamiento de València se ha sumado a la Conselleria de Vivienda en su petición al Gobierno de España y a la vicepresidenta Nadia Calviño para que entre 300 y 350 viviendas de la Sareb que existen en la ciudad sean entregadas a la Generalitat y se destinen al parque público de vivienda. El vicepresidente del Consell ha recordado que esos inmuebles, en numerosos casos, proceden de "desahucios" a "familias pobres" a las que las privó de sus hogares por no poder pagar sus hipotecas. Por eso, llueca ha propuesto que sean reintegradas a los ciudadanos, que pagaron el rescate de la banca durante la crisis inmobiliaria con sus impuestos y sus recortes sociales y laborales.

Más de 6,1 millones para Aumsa de la Generalitat y un plan para el barrio del Carmen

En otro orden de cosas, el conseller de Vivienda ha anunciado que la Generalitat va a trasferir 6,1 millones a Aumsa, la empresa municipal del Ayuntamiento de València de desarrollos urbanos y construcción de vivienda pública, para llevar a cabo diversas actuaciones de "rehabilitación y regeneración de espacios urbanos" en distintos puntos de la capital valenciana.

Además, ambas instituciones trabajan en un conjunto de acciones en el barrio del Carmen "porque no queremos que se convierta en un parque turístico", ha apuntado Ribó. En esa línea, Illueca ha dicho que se trabaja en un actuación que permitirá rehabilitar y mejor esta zona del centro histórico porque el Carmen es también una prioridad para la Generalitat, ha venido a subrayar.

Sandra Gómez negocia con los propietarios del PAI pero advierte: "un circuito de Fórmula 1 no puede ser un barrio"

Por su parte, la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana Sandra Gómez ha avanzado que el Ayuntamiento está ultimando un acuerdo con los propietarios del suelo del PAI del Grao para resolver un problema que generó el PP con el circuito de Fórmula 1. “Estamos intentando llegar a un acuerdo que sea positivo para la ciudad, pero sin engañarnos. Es decir, cuando Francisco Camps, ex presidente del PP, y también lo ha reiterado su portavoz, María José Catalá, hablaba de que esto no nos iba a costar ni un euro, era absolutamente falso", ha explicado la vicealcaldesa.

"No se puede repercutir el 100% de un circuito de Fórmula 1 porque un circuito de Fórmula 1 no puede ser un nunca un barrio, no puede ser nunca un coste adelantado de urbanización porque tiene un uso muy distinto a generar barrio”, ha subrayado.

Gómez ha indicado, en cualquier caso, que Urbanismo está a punto de llegar a un acuerdo con los propietarios y ha aclarado la situación de la deuda pendiente. “Aquí lo que se determinó es que hay una deuda pendiente de resolver, pero no es que la tenga el Ayuntamiento de València con la Generalitat sino que la tienen los propietarios que finalmente desarrollen el sector. Y, por lo tanto, lo que está haciendo el Ayuntamiento es negociar y resolver un problema que heredó del PP y ahí lo mejor es que se respete la línea que se ha venido llevando a cabo desde el ayuntamiento y que se sea muy prudente por parte de otras administraciones".