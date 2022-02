A lo largo de esta semana la productora de la BBC dirigida por Fernando Teixeiro ha estado rodando en diferentes lugares de la ciudad de Valencia con la finalidad de mostrar al mundo anglosajón dónde se encuentra el Santo Grial. Un equipo se ha desplazado hasta la ciudad del Santo Grial para darlo a conocer en Reino Unido.

La Asociación Cultural El Camino del Santo Grial una vez más apuesta por la internacionalización y su presidenta, la Dra. Ana Mafé García trabaja para posicionar Valencia en el epicentro de la “búsqueda del santo Grial”. Un mito internacional que recorre el mundo de la literatura y promueve a la acción y a la aventura de caminar.

20 aniversario del Camino

Es por ello por lo que este viernes, la productora de la BBC ha sido recibida con muchísimo cariño y agradecimiento por miembros y simpatizantes de la Asociación Cultural entre los que se encontraban don Jesús Gimeno Peris, secretario y concejal de Massamagrell, don Alfonso responsable de las relaciones institucionales religiosas, Jaco Müller de Indiana Tours Valencia, Guillermo Aguilar, documentalista y don Rafael, nueva incorporación que va a colaborar en la celebración del 20 aniversario del Camino del Santo Grial y de la fundación de su asociación.

Basado en una tesis doctoral Desde que la Dra. Ana Mafé García mostrara los resultados de su tesis doctoral sobre el Santo Cáliz, aportando más de una treintena de novedades y descubrimientos sobre el Santo Grial, las televisiones de toda Europa no han cesado de venir con sus productoras. En el año 219 lo hizo la ZDFinfo, en 2020 France Découverte, en 2021 la productora Pernel Media de la TV C8 (pertenencia del grupo Canal Plus) y ahora, la BBC. Y es que, demostrar a través de una metodología científica que la copa superior del Santo Cáliz de Valencia es la única copa de bendición hebra de época del Segundo Templo y catalogada arqueológicamente como Kos Kidush Esther – 2018, Valencia no ha sido nada fácil para esta investigadora. La Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, desde 2018, dirigida por la Dra. Mafé no cesa de ingresar investigadores doctores que apoyan y difunden la historia del Santo Cáliz.

