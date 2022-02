La vicealcaldesa Sandra Gómez ha presentado su candidatura para revalidar la secretaría general del PSPV en València en un acto en el que ha estado respaldada por destacados representantes de las familias socialistas en las agrupaciones de la ciudad y por todos los concejales del grupo municipal. El conseller Vicent Soler y el sindicalista de la FSP-UGT y presidente de la ejecutiva de València Luis Lozano acompañaron en la primera fila a la lideresa socialista junto a la concejala Pilar Bernabé y al co-portavoz municipal Borja Sanjuán, ambos cercanos al secretario general del PSPV y president del Consell Ximo Puig. Entre los regidores, destacaron los abalistas Aarón Cano y Elisa Valía, además de Maite Ibáñez, de Izquierda Socialista, que también acudieron a respaldar a la vicealcaldesa al igual que el concejal Emiliano García, de perfil independiente.

Sandra Gómez ha señalado que después del trabajo realizado en los últimos 4 años, "en los que el PSPV ha conseguido recuperar un relato propio" en la ciudad ahora "somos un proyecto muy reconocible, cohesionado y propio· que está bien dirigido hacia el objetivo de que el PSPV-PSOE sea el partido que gane la alcaldía en 2023", el partido ha insistido "que gobierne y lidere la ciudad de València y nuestro ayuntamiento".

La lideresa socialista exhibió unidad y cohesión al afirmar: "esta vez sí estamos todos y todas en un proyecto inclusivo e integrador", a diferencia que en otras ocasiones, ha deslizado. Además, ha remarcado a preguntas de la prensa: "mi relación con el presidente Ximo Puig es magnífica y me siento respaldada por el PSPV", mientras que no quiso avanzar quién estará en su futura ejecutiva: "no es el momento de eso ahora".

Respecto a si habrá algún candidato o candidata alternativa para optar a la secretaría general, Gómez ha apuntado que toda la militancia "tiene derecho a presentarse" pero ha subrayado que desde 2019 "hemos conseguido que esta candidatura sea la de toda la militancia" y que el objetivo común de todos los afiliados y afiliadas sea "ganar en 2023" las elecciones municipales.

La presentación de la candidatura de Gómez a la reelección se enmarca en la carrera preelectoral y en términos orgánicos supone una demostración de fuerza notable. Hoy miércoles se ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a la secretaría general en la ciudad y en caso se que haya más de una candidata, entre mañana jueves y el lunes 14 de febrero, se abre el plazo para la recogida de avales. Los sectores más influyentes del PSPV, según ha podido constatar Levante-EMV, no van a presentar alternativa a la actual vicealcaldesa. Por tanto, a excepción de que algún militante se lance a la aventura, a título personal, es poco probable que haya confrontación. Además, cualquier candidato debe reunir 200 firmas, cifra que puede ahuyentar a afiliados con escaso peso orgánico.

Solo en caso de que hubiera varias candidaturas y que estas reúnan los avales necesarios, el próximo 27 de febrero tendrían que celebrarse las votaciones en las diferentes agrupaciones de la capital valenciana. Y el fin de semana del 2 y el 3 de abril se celebrará el Congreso Comarcal que elegirá a la nueva dirección socialista. Todo apunta a que pueda salir Gómez por aclamación.

En un tono muy político, la secretaria general volvió a poner distancia con Compromís, sin citar a esta formación. "Somos proyectos políticos distintos los que formamos parte del gobierno municipal" y después del trabajo institucional y orgánico desarrollado "hemos demostrado que los socialistas somos autónomos y singulares, y hemos logrado que la ciudadanía nos reconozca como un proyecto progresista y sin sectarismos". Por ello, volvió a anunciar que seguirá "reivindicando a la Generalitat que necesitamos plazas de día y plazas de residencias para nuestros mayores", en alusión a la conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra y lideresa de la coalición nacionalista.