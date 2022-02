Robos y destrozos en los motores de bombeo de l'Albufera

Los arroceros del Palmar han denunciado el robo y destrozo de motores de bombeo justo días antes de empezar a sacar el agua de la "perellonà" para preparar la tierra para la siembra. En apenas una semana, los ladrones han entrado en al menos cuatro casetas y han destrozado todo lo que había dentro para llevarse, presumiblemente, el cobre, dejando pérdidas, en algunos casos, superiores a los 7.000 euros. Los afectados aseguran que robos ha habido siempre, pero que ahora hay muchos más, por lo que piden más vigilancia policial en los campos y en las empresas que compran el material robado. Ellos, por lo pronto, han colocado barreras de hierro y grandes bloques de piedra en los caminos para evitar el paso de coches.

Según Vicente Aleixandre, portavoz de los arroceros de la zona, "llevamos una temporada que entraban en algún motor, solían entrar en alguna caseta, pero no pasaba de ahí. Pero llevamos aproximadamente ocho o diez días que ha sido un desastre en todos los sentidos. Han tirado los motores rompiendo puertas, rompiendo vallas, rompiendo ventanas y han destrozado las instalaciones", precisa Aleixandre, que asegura no entender "cómo son capaces de entrar a motores de alta tensión y arrancar las cajas y los cables. Deben ser profesionales, porque si no, no se entiende", dice.

En algunos casos los destrozos han llegado a valorarse en 7.000 euros, pero la situación es más grave aún si cabe por el momento en el que se produce, pues la previsión es empezar el 15 de febrero a sacar el agua de la "perellonà" (subida de agua de l'Albufera durante el otoño y el invierno) y "nos encontramos que no podemos rodar porque los motores están completamente destrozados".

Los robos se producen cuando apenas falta una semana para empezar a sacar el agua del arrozal y prepararlo para la siembra

Justo ayer, los operarios de las compañías eléctricas trataban de recuperar los motores destrozados para poder ponerlos en marcha en los próximos días, siempre "con el temor -dice Aleixandre- de que vuelva a pasar, porque eso sería nefasto para todos". "Si esto se vuelve a repetir con una envergadura de esta clase, la única solución sería llevar un tractor con una bomba, cuyo coste es muy alto y además no dejaría el campo en condiciones. En definitiva, una ruina total y absoluta", añade.

Los "tancats" afectados son la Barraca, el de Malta Fangar, Establiment y el motor del Canyar. Los cuatro están muy juntos, pegados a las carreteras y cercanos al pueblo del Palmar. De ahí que una de las medidas puestas en marcha por los propios arroceros haya sido la colocación de barreras metálicas en los caminos más importantes y grandes bloques de piedra en algún camino particular de acceso a un motor.

Además, piden ayuda a la Policía Autonómica, La Guardia Civil, la Policía Local y a todo el que pueda ayudarles a vigilar los campos. "En honor a la verdad hay que destacar la vigilancia que nos da la Guardia Civil del Seprona, siempre están ahí, pero para los ladrones no hay nada imposible. Parece que están esperando que pasen las motos para atacar. O vendrán de madrugada, pero no hay forma humana de frenar esto", explica el portavoz de los arroceros y exconcejal del PP en València.

Una opción, según Alexandre, sería presionar a las empresas que compran este material robado para que "estos señores que roban no tengan esa libertad de poderlo venderlo, porque a lo mejor el cobre robado vale 300 euros, por decir algo, pero el daño hecho vale 7.000".

"Después de la situación tan dura que vive el campo, tener que asumir un coste extraordinario de este calibre es una verdadera ruina", sentencia.