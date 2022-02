El Govern del Rialto ha cerrado el ejercicio de 2021 con 139 millones se superávit por la baja ejecución presupuestaria del mismo y la renuncia de contratistas que han obligado a volver a licitar y adjudicar esas obras o servicios. El concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha anunciado que el gobierno municipal formado por Compromís y PSPV va a incorporar ese dinero al presupuesto de 2022, en concepto de remanentes de tesorería por inversiones no ejecutadas en ejercicios anteriores, en particular del año pasado. Sanjuán justifica esta cantidad tan elevada por "motivos ajenos al ayuntamiento" y a los propios concejales liderados por el alcalde Joan Ribó, que gestionan esas inversiones desde sus delegaciones junto a los técnicos municipales. Sanjuán ha matizado que dentro de esos ahorros municipales no gastados, cada inversión asignada a un proyecto tiene su explicación para justificar porqué se ha dejado de materializar. Sin embargo, ha resaltado que ese dinero "no se pierde" sino que se reincorpora al ejercicio de 2022, "donde se van a movilizar 271 millones en total para inversiones, una cifra histórica" que sale de sumar las presupuestadas ya -108 millones para este curso-, más 20 millones por transferencias a organismos y empresas municipales.

El concejal de Hacienda achaca a motivos "ajenos al ayuntamiento", como los cambios en las convocatorias de fondos europeos o las inversiones ligadas a otras instituciones, estos retrasos en los proyectos no ejecutados. El regidor de Hacienda apunta que buena parte de esos ahorros municipales no ejecutados corresponden a programas cofinanciados con fondos europeos o ligados a otras instituciones como el Pla Edificant de la Conselleria de Educación. Sanjuán ha subrayado que la mayor parte de las inversiones "están iniciadas" y "se espera" que se puedan concretar este año. Entre los motivos ajenos al ayuntamiento, el también teniente de alcalde explica que ha habido "cambios en las convocatorias de los fondos europeos", lo que justificaría los retrasos en gastar esos fondos, además de "las renuncias de contratistas" que obtuvieron contratos a la baja y luego no han podido llevarlos a efecto. Con todo, Sanjuán ha resaltado que ningún euro de esos 139 millones "deja de ejecutarse en la ciudad" y ha subrayado que nunca antes en la historia "un gobierno municipal ha tenido un volumen de inversiones tan alto ejecutado, ejercicio a ejercicio". En ese sentido, destaca "la gran labor" que realizan los técnicos de los distintos servicios municipales. El Ayuntamiento de València aprobó en 2021 un presupuesto histórico, de 914,8 millones y con 96,2, de inversiones y transferencias. Esa cifra ya fue engrosada con otros 53 millones de remanentes de tesorería procedentes de 2020. Con esa inyección de tesorería, las cuentas del Cap i Casal se dispararon a 967,8 millones, de los que salen ahora esos 139 millones, pendientes de gastar. Este último dato supone el 14% de todo el presupuesto. Tanto PP como Ciudadanos han cargado en repetidas ocasiones contra Compromís-PSPV por la baja ejecución presupuestaria. No en vano, la concejala popular María José Catalá, recientemente, achacó "a la gestión ineficaz" del Rialto esta falta de materialización de las inversiones. Tanto que elevó a 500 millones de euros el total de inversiones que han dejado de ejecutar los gobiernos liderados por Joan Ribó.