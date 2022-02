Amics del Carme llama a manifestarse contra el cierre parcial del tráfico en Ciutat Vella

El colectivo de vecinos y comerciantes Amics del Carme ha convocado una protesta contra el Área de Prioridad Residencial (APR) el próximo viernes día 18 de febrero en la plaza Nápoles y Sicilia a partir de las 18,30 horas. "Vamos a manifestarnos para que en nuestro barrio todos los residentes tengan derecho de paso", han explicitado en un comunicado difundido en sus redes sociales y en su página web.

El manifiesto difundido por Amics del Carme critica con dureza el modo en que se ha ejecutado la propuesta que esta entidad pidió tiempo atrás: "Ningún vecino, ninguna vecina, debe sentirse excluida de llegar a su casa desde la calle que mejor le venga. Una cosa es contener el tráfico oportunista, una cosa es adoptar medidas para frenar la presión de los vehículos a motor, y otra, muy distinta, partir el barrio como si fuera quesitos y dejar fuera a casi un tercio de sus residentes de forma arbitraria e innecesaria", afirma el colectivo en este comunicado.

Esta entidad cívica lamenta la situación creada en el barrio desde el pasado 1 de diciembre:

"No hay derecho, tengamos o no “tarjeta naranja”, a no poder circular por “nuestro” barrio, ni que las escuelas no puedan gestionar sus necesidades de acceso. Pero los hoteles y los apartamentos turísticos (legales o no) sí podrán dar de alta a sus clientes para que circulen libremente, incluso para que aparquen en las puertas del Palau de la Generalitat como ya ocurre. Pero no el vecindario, a los ojos del ayuntamiento nosotros somos de segunda; incluso se nos considera unos desviados, una amenaza, pues tenemos vicios reprobables como depender de un vehículo a motor para atender algunas de nuestras necesidades".

Asimismo, critican la falta de interlocución por parte del Ayuntamiento de València y de su equipo de gobierno:

"Esta es la razón por la que vamos a salir a la calle, porque el Sr Concejal Giuseppe Grezzi se niega a hablar con los vecinos, cuando públicamente dijo que lo haría y porque la APR que ha montado en Ciutat Vella castiga a sus residentes de forma innecesaria y banal.

Únete a nuestra queja, el 18 de febrero a las 18:30 h.

Ciutat Vella necesita contener los vehículos a motor, no a sus vecinas y vecinos a los que retira el derecho de paso

Los vecinos y vecinas residentes en las calles colindantes a la zona de tráfico controlado no deben ser excluidos, los centros escolares deben poder gestionar las necesidades logísticas y de accesibilidad igual o mejor que los comercios o los hoteles".

Para los convocantes de esta protesta, la prioridad residencial debe concretarse en medidas que faciliten la movilidad y la convivencia de los habitantes, "no sólo la de los visitantes ocasionales. Pero no hay forma de hablar de esto con el ayuntamiento, por ello saldremos a la calle: Si a la APR, No a esta APR que nos excluye", han lamentado.

"Consideramos que es necesario fijar un Área de Prioridad Residencial para contener la presión del tráfico de vehículos sobre Ciutat Vella, un área que promueva y facilite el arraigo de las familias y la convivencia vecinal", expresan en su escrito de queja.