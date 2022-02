El Ayuntamiento de València ha instaurado una celebración anual para conmemorar la creación de la Policía Local de València y, después de dos años de pandemia, ha celebrado el 152 aniversario de aquel momento. Ha sido un acto institucional en el Salón de Cristal del consistorio con un auditorio compuesto básicamente por policías veteranos, jubilados o de alta graduación en el que no ha faltado la polémica. El discurso del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, no ha sido aplaudido por gran parte de la sala y en la foto con la familia de un policía republicano depurado por el franquismo se han ausentado los concejales de Vox y de Ciudadanos José Gosálbez y Narciso Estellés, respectivamente, aunque este último ha explicado a Levante-EMV que fue por una confusión suya, y el primero ha dicho que no hay ningún problema.

Para empezar, el acto era un homenaje a los policías que se han jubilado y de ahí que media docena de ellos recibieran la correspondiente condecoración. Y en segundo lugar se ha aprovechado este 152 aniversario de la Policía Local para conceder a título póstumo la medalla al mérito profesional con distintivo rojo al agente Emiliano Sánchez Moreno, que dirigió el cuerpo entre los años 36 y 37 y al término de la Guerra Civil fue depurado por el franquismo. Según la orden leída por el secretario municipal, Emiliano Sánchez fue suspendido de empleo y sueldo primero, posteriormente degradado al puesto de guardia de segunda y finalmente expulsado de la policía en el año 1946, lo que le causó importantes secuelas psíquicas hasta su muerte a la edad de ochenta años en 1986. Se le concede, por tanto, la medalla al mérito profesional «por su actuación modélica y fidelidad a la República», un momento político que ha servido de hilo conductor al discurso que luego ha ofrecido el propio Aarón Cano. El concejal socialista ha elogiado la República como movimiento democrático en el que se basa nuestra democracia actual frente a la dictadura de 40 años que le sucedió tras la Guerra Civil El concejal socialista ha elogiado la República como movimiento democrático en el que se basa nuestra democracia actual frente a la dictadura de 40 años que le sucedió tras la Guerra Civil española. También el representante de la familia de Emiliano Sánchez, Vicente Gómez, ha dicho tras recoger la medalla que «mucho de lo que tenemos ahora se lo debemos a ellos», a gente como este policía republicano, al que calificó en todo momento como «una persona íntegra». Ninguno de los dos discurso ha tenido un aplauso unánime de la sala y menos aún el de Aarón Cano, al que medio auditorio ha respondido con su silencio. Y las dudas se manifestaron también a la hora de la foto con la familia del agente homenajeado. Después de posar con los policías jubilados llegó el turno de la foto con la familia de Emiliano Sánchez y entonces se retiraron el concejal de Vox, José Gosálbez, y el de Ciudadanos, Narciso Estellés. Solo permaneció en su sitio el concejal de PP Santiago Ballester. Estellés, en cualquier caso, ha explicado que había sido un error suyo, pues creyó que esa foto era solo para familiares y miembros del equipo de Gobierno. «Si hubiera sabido que era para nosotros también me hubiera quedado gustoso, nosotros no tenemos ningún problema con la memoria histórica», precisó. Por su parte, el grupo municipal de Vox ha asegurado que Gosálbez no se había puesto en esa foto porque protocolo no se lo dijo y pensaban que era «una foto que se hacían ellos». De hecho, ha subido una imagen suya a las redes sociales en la que aparece un miembro de la familia de Emiliano Sánchez, precisaron.