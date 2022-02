La secretaria general del PSPV-PSOE en València y vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, ha respaldado este lunes su candidatura a la reelección como responsable de la dirección esta formación en la capital valenciana con un "récord histórico" de 1.117 avales, según ha informado el partido en un comunicado.

Sandra Gómez ha asegurado que el apoyo de la militancia le da "muchísima fuerza para liderar València en 2023" y ha señalado, en este sentido, que "es el mejor motor y el mejor aliciente".

La también portavoz socialista en el consistorio valenciano ha presentado esta jornada en la sede del PSPV-PSOE esos 1.117 avales para impulsar su candidatura a liderar el partido en la comarca de València durante los próximos cuatro años. La suya ha sido la única propuesta presentada a este proceso.

La cifra de avales "supone un hito histórico en este tipo de procesos en la ciudad de València" y "muestra la fortaleza del proyecto de Sandra Gómez", que revalidará el cargo "con el apoyo de todas las sensibilidades del partido y con un respaldo que nunca se había alcanzado antes en la ciudad", ha destacado el PSPV-PSOE.

El fin de semana del 2 y 3 de abril se celebrará el Congreso Comarcal que culminará el proceso de elección de la nueva dirección socialista en la ciudad de València

La vicealcaldesa ha agradecido ese respaldo "mayoritario" que los militantes de los socialistas de València han ofrecido a su candidatura y se ha marcado como objetivo encabezar el Ayuntamiento de València a partir de 2023. "Me ha emocionado y me da muchísima fuerza de cara al reto que tenemos para 2023, que es realmente que el Partido Socialista lidere esta ciudad", ha manifestado Gómez. "Todo el trabajo que estamos haciendo desde hace más de seis años para posicionar a València en el mapa del talento, que València lidere las cosas buenas como hemos visto esta semana con la gala de los premios Goya, es la línea que a mí me gustaría seguir en primer lugar como partido y luego como alcaldesa de esta ciudad", ha agregado.

La responsable socialista ha afirmado que "tener tanto apoyo y tanta fuerza de todos" sus compañeros y compañeras de partido "es el mejor motor y el mejor aliciente para conseguirlo".

Sandra Gómez será proclamada este lunes como secretaria general al no haberse presentado ninguna lista alternativa durante el proceso. El fin de semana del 2 y 3 de abril se celebrará el Congreso Comarcal que culminará el proceso de elección de la nueva dirección socialista en la ciudad de València.