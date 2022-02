Las cámaras del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella ya han sancionado a cerca de 11.600 vehículos en apenas dos meses. A preguntas del concejal de Ciudadanos Narciso Estellés en la Comisión Informativa de Gestión de Recursos, Administración Electrónica, Personal y Control Administrativo, el servicio de Procedimiento Sancionador ha contestado que a fecha de 4 de febrero se han impuesto 11.591 denuncias a vehículos no autorizados por acceder a la APR. Cabe recordar que la fase punitiva del cierre al tráfico parcial del centro histórico se puso en marcha el 1 de diciembre y que solo del 8 al 16 de enero se efectuaron 4.811 propuestas de sanción. Por tanto, en un mes se han duplicado las multas.

A fecha de 4 febrero, de las 11.591 denuncias captadas por las cámaras, 5.528 están en trámites previos a la incoación -por ejemplo, comprobación de la titularidad del vehículo- y 6.063 con acuerdo de incoación firmado y en trámite. Asimismo, según informó la concejalía de Movilidad Sostenible en enero había dadas de altas y autorizadas más de 25.000 matrículas para poder acceder al barrio.

Este aluvión de multas, que le cuestan 60 euros al titular de cada vehículo, ha motivado entre otros factores que mañana viernes se haya convocado una protesta contra la APR en la plaza de Nápoles y Sicilia por parte de Amics del Carme. En el comunicado firmado por esta entidad para llamar a la manifestación, los portavoces del colectivo afirman: "No hay derecho, tengamos o no “tarjeta naranja”, a no poder circular por “nuestro” barrio, ni que las escuelas no puedan gestionar sus necesidades de acceso. Pero los hoteles y los apartamentos turísticos (legales o no) sí podrán dar de alta a sus clientes para que circulen libremente, incluso para que aparquen en las puertas del Palau de la Generalitat como ya ocurre".

"Pero no el vecindario, a los ojos del ayuntamiento nosotros somos de segunda; incluso se nos considera unos desviados, una amenaza, pues tenemos vicios reprobables como depender de un vehículo a motor para atender algunas de nuestras necesidades", lamentan los vecinos.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha declarado que Compromís y PSOE "están evidenciando, a base de multas, y nula pedagogía, que sólo tenían afán recaudatorio con la APR. De ahí, las prisas del concejal Giuseppe Grezzi para su puesta en marcha en precario, con la total complicidad del PSOE".

Con esta frecuencia de multas, Estellés ha vaticinado: "el año 2022 terminará con más de 75.000 personas multadas, lo que equivale a llegar, como poco, al 10% de la población de la ciudad con multas por culpa de la APR de Grezzi".

Para Ciudadanos, "esta montaña de multas es el pernicioso efecto de poner en marcha a toda costa una APR mal planificada, sin información suficiente y sin diálogo previo con las entidades vecinales, asociaciones de comercio, fallas y sectores de las tradiciones del centro histórico".