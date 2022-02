Al contrario que en la gestión de los asuntos que tienen que ver con Benimaclet, como los huertos okupados, el cierre del ramal del Alegret de la acequia de Mestalla o la propia planificación urbanística de Benimaclet, donde Compromís y PSPV mantienen posturas muy diferentes y han escenificado varios choques en públicos, los socialistas han cerrado filas junto a su socio de gobierno y han mostrado su apoyo al cierre parcial al tráfico rodado en Ciutat Vella Nord. El coportavoz del PSPV en la ciudad de València Borja Sanjuán ha señalado a preguntas de Levante-EMV que gracias a la puesta en marcha del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord "se ha reducido un tercio el tráfico" en esta zona. Sanjuán ha afirmado que probablemente "para PP y Ciudadanos nunca es un buen momento para aplicar políticas que buscan reducir el uso del vehículo privado tal como nos van a obligar muy pronto las normativas europeas y estatales". Preguntado, si tienen razón ambos partidos de la oposición en tanto que ya se han multado a cerca de 11.200 vehículos y recaudado casi 700.000 euros por esta medida, Sanjuán ha señalado: "el objetivo de la APR es recaudar cero euros porque lo que buscamos es crear espacios más saludables, recuperar espacio público para el peatón y construir una ciudad mejor para vivir".

Por su parte, el vicealcalde de Compromís Sergi Campillo ha recodado que PP y Ciudadanos "se oponen a todas las medidas de movilidad sostenible y de recuperación del espacio público" que pone en marcha el Govern del Rialto. De hecho, "dejaron la ciudad durante los 24 años que gobernaron con un modelo que apostaba en el sentido contrario", una ciudad donde primaban los coches y el vehículo privado, ha matizado. Ahora bien, los gobiernos de Joan Ribó "están poniendo a València en el camino adecuado de la recuperación de los espacios públicos para los peatones como se ha hecho en las grandes ciudades europeas". Para Campillo, con esta medida de la APR, "no hay afán recaudatorio" puesto que como ayuntamiento "queremos recaudar cero ceros" porque eso significará que todo el mundo "cumplirá la norma" de acceder a Ciutat Vella en vehículos autorizados para ello.

Manifestación esta tarde

El colectivo Amics del Carme ha llamado a toda Ciutat Vella a manifestarse esta tarde para paralizar la APR y mejorar y cambiar los elementos que no les gustan de esta medida puesta en marcha el 1 de diciembre y que ellos mismos propusieron en los Presupuestos Participativos.

"Únete a nuestra queja, el 18 de febrero a las 18:30 h. Ciutat Vella necesita contener los vehículos a motor, no a sus vecinas y vecinos a los que retira el derecho de paso. Los vecinos y vecinas residentes en las calles colindantes a la zona de tráfico controlado no deben ser excluidos, los centros escolares deben poder gestionar las necesidades logísticas y de accesibilidad igual o mejor que los comercios o los hoteles", han señalado el escrito en el que llaman a reunirse en la plaza de Nápoles y Sicilia para protestar.

Según los colectivos vecinales y sociales, "La prioridad residencial debe concretarse en medidas que faciliten la movilidad y la convivencia de los habitantes, no sólo la de los visitantes ocasionales. Pero no hay forma de hablar de esto con el Ayuntamiento, por ello saldremos a la calle: Si a la APR, No a esta APR que nos excluye", han lamentado.

"Esta es la razón por la que vamos a salir a la calle, porque el Sr Concejal Giuseppe Grezzi se niega a hablar con los vecinos", cuando públicamente dijo que lo haría y porque "la APR castiga a los residentes de Ciutat Vella de forma innecesaria y banal".

"Una cosa es contener el tráfico oportunista, una cosa es adoptar medidas para frenar la presión de los vehículos a motor, y otra, muy distinta, partir el barrio como si fuera quesitos y dejar fuera a casi un tercio de sus residentes de forma arbitraria e innecesaria", razonan los vecinos. "No hay derecho, tengamos o no “tarjeta naranja”, a no poder circular por “nuestro” barrio, ni que las escuelas no puedan gestionar sus necesidades de acceso", finalizan.