Una de las cinco empresas empresas que pugnan por el contrato de la basura y limpieza de la ciudad de València, con un montante de 1.325 millones de euros que le han valido el título de "contrato del siglo", ha sido excluida al no presentar la documentación requerida en plazo. Se trata de la Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), la empresa que desde 2005 gestiona el servicio en la zona sur de la ciudad que comprende Ciutat Vella, l'Eixample, Extramurs, Olivereta, Patraix, Jesus y Pobles del Sud. La exclusión de SAV, una de las empresas con más experiencia del sector, del proceso de contratación se hizo pública ayer. El nombre del resto de empresas que optan al servicio no se ha hecho público al seguir abierto el proceso de revisión en el que podrían quedar excluidas otras aspirantes y en el cual no se descartan recursos.

El plazo para la presentación de propuestas concluyó el pasado 11 de febrero, tras una prórroga solicitada por los aspirantes dada la complejidad del contrato y las dudas que han surgido a la hora de presentar las ofertas. El nuevo contrato de recogida de la basura y limpieza impulsado por la Concejalía de Ecología Urbana, con Sergi Campillo al frente, está repartido nuevamente en tres zonas o lotes (norte, sur y Marítimo) y consta con un presupuesto anual de 80 millones de euros, que se irá incrementando progresivamente hasta los 90 millones a lo largo de los 15 años de vigencia del contrato. El contrato actual se adjudicó por casi 900 millones en mayo de 2005 y está prorrogado desde hace más de un año. La Sociedad Agricultores de la Vega controla hasta ahora la limpieza de la zona sur (lote 1), mientras FCC lo hace en la zona norte (lote 2) que abarca los distritos de Campanar, Saïdia, Pla del Real, Camins al Grao, Algirós, Benimaclet, Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord y de l'Oest. La UTE Secopsa-Nagarés gestiona la tercera zona (Quatre Carreres y el Marítimo). Una de las novedades del pliego es la introducción de un cuarto lote, reservado a empresas de inserción, con un millón de euros de presupuesto anual que se dedicará a eliminar las pintadas y grafitis y al que solo se ha presentado una compañía. Al los otros tres lotes o zonas se han presentado cuatro empresas, tal como avanzó este diario. El ayuntamiento justificó el reducido número de empresas aspirantes por la envergadura del contrato, tanto en términos de solvencia económica como de capacidad logística para poder asumirlo. El actual servicio cuenta con una plantilla de casi mil trabajadores. El contrato de la basura es después del agua, el de mayor presupuesto de la ciudad.