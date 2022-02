En torno a un millar de personas se han manifestado este domingo en Benimaclet bajo el lema "aigua, terra i llibertat" para protestar contra el PAI; contra el corte de la acequia del Alegret y contra la represión policial. La marcha, convocada por Cuidem Benimaclet y secundada por otro medio centenar de asociaciones, se ha iniciado hacia el mediodía en la calle Valladolid y ha tomado posteriormente la Ronda Norte, cortando dos de sus tres carriles, hasta finalizar de nuevo en el corazón del barrio valenciano.

Los asistentes han expresado su malestar con el Plan Especial redactado por la empresa pública Aumsa, que "mantiene la edificabilidad del PAI anterior para 1.345 viviendas y no desclasifica suelo para hacerlo no urbanizable", según ha explicado Adrià Solbes, miembro de la agrupación organizadora. Según Solbes, "se ha perdido una oportunidad de oro" para "proteger el barrio" y este nuevo documento "volverá a recoger el plan de Metrovacesa", promotora al frente del PAI anterior.

La movilización ha estado salpicada de polémica por el lema bajo el que se convocaba. El "No al PAI de Sandra Gómez" causó malestar en el ala de alcaldía del PSPV, que a través del concejal Borja Sanjuán pidió a los socios de Compromís que no acudieran a la manifestación por la excesiva personalización de las protestas en la figura de Gómez. Según ha podido comprobar este diario, ningún miembro del equipo de gobierno del alcalde Joan Ribó se ha dejado ver en la cabecera.

El barrio se posiciona

Sin embargo, los manifiestos leídos por las entidades sociales organizadoras y las pancartas que poblaban la marcha tenían a la vicealcaldesa del PSPV como objetivo. La más contundente ha sido una de las lonas que encabezaban la manifestación, en la que se leía "No al PAI de Sandra Gómez". Además, antes del iniciar el recorrido se ha realizado una performance satírica en la que dos personas han interpretado los papeles de Joan Ribó y Sandra Gómez.

"A ver si a la tercera 'mani' me entero de que no queréis PAI y os desclasifico un trocito de tierra aunque sea", ha dicho el imitador entre tibios aplausos y algún silbido. En el turno de 'vicealcaldesa' la reacción ha sido muy distinta y se han desatado los pitos y abucheos entre los asistentes. Con todo, Solbes ha señalado al respecto que "Compromís no se está comprometiendo a nada y está dejando hacer a la regidora de Urbanismo, que está haciendo lo que quiere", ha dicho.

Las representaciones se han ido sucediendo durante el recorrido, recreando "un pueblo unido contra los especuladores", según explicaba Anna, participante en una de ellas. Un ninot de más de dos metros de altura también "se ha quitado la careta para evidenciar que nos han vuelto a engañar" y que "vuelven a querer quitarnos el barrio", añadía Solbes.