Guerreros «peligni» fueron los primeros pobladores de Valentia

El arqueólogo valenciano Albert Ribera ha identificado, tras décadas de investigación, la verdadera procedencia de al menos una parte de los primeros pobladores de Valentia, fundada en el 138 a.C., entre los que se encontraban los «peligni», una de las belicosas tribus que habitaban las regiones montañosas del centro y sur de Italia. Una de las pruebas de que los fundadores de la ciudad fueron colonos itálicos, no ciudadanos romanos, es una necrópolis hallada hace más de dos décadas entre las calles Quart y Cañete, donde se recuperaron cinco «hipogeos» o tumbas con cámara sepulcrales de tipología nunca vista en la Península Ibérica en este periodo y que presentaban ofrendas y ajuares funerarios.

A las inusuales tumbas halladas en la calle Quart se les ha intendo dar distintas interpretaciones, vinculándolas a pobladores de la Magna Grecia y más recientemente de origen etrusco.

Más de dos décadas después del hallazgo, Albert Ribera ha resuelto el misterio. «Hay una explicación arqueológica directa y clara», explica el experto en periodo romano republicano y durante más de una década director del Centro Arqueológico de l’Almoina. Ribera ha podido documentar que el ritual y la morfología de estos enterramientos «singulares» de la necrópolis valentina son idénticos a los que practicaba el pueblo de los «peligni» en la misma época. «Son tumbas poco frecuentes en el mundo itálico, pero muy comunes en la región italiana de los ‘Paeligni’, alrededor de Corfinium, desde el siglo III al I a C». Las tumbas en esta región son «exactamente como las de Valentia», asegura Ribera, doctor en Arqueología, en su investigación «La fundación de Valentia entre Samnitas y pueblos itálicos», publicada recientemente por el Royal Netherlands Institute in Rome.

Las tumbas estaban formadas por el lecho sepulcral y una cámara anexa excavada en la arcilla. Junto al esqueleto había depositados distintos objetos domésticos como ánforas greco-itálicas, ungüentarios, vajilla variada y en ocasiones un «estrígil», una rascadera de metal habitual en el mundo grecorromano usada para quitar el sudor en las termas y que también era frecuente en los enterramientos samnitas desde el siglo V a C. Los esqueletos presentaban además ofrendas de cabezas de cerdo, asociadas con el rito itálico de la «Porca Praesentanea» ligado al culto de Ceres que se remontan a los mismos orígenes de Roma y de las que se hacen eco autores como Cicerón. Los sacrificios de cerdos también eran muy comunes en la cultura samnita.

Junto a estas tumbas más singulares y «ricas» se hallaron otros enterramientos coetáneos en fosas simples con pocos o ningún ajuar funerario pero que seguían el rito de la inhumación, ajeno a los romanos y a los mismos íberos, que fueron incineradores.

Cronológicamente, estos enterramientos se situarían en la segunda mitad del siglo II a.C. durante el periodo republicano. Este nuevo núcleo urbano tuvo, sin embargo, una vida efímera, unos 63 años, y sobre el mismo existen a día de hoy muchas incógnitas por resolver. La Valentia republicana, plaza estratégica del corredor mediterráneo, fue destruida por el ejército del general Pompeyo El Magno y abandonada entre el año 76 y 75 a C tardando décadas en refundarse y poblarse ya en tiempos del Imperio.

Cuando Roma inicio su expansión a la Península Ibérica en los siglos III y II a.C., los ciudadanos romanos eran escasos y no se instalaban en territorios lejanos, por lo hubo que echar mano de las tribus itálicas dominadas como los «peligni». El centro principal de los «peligni» era Corfinium, cerca de la actual Corfinio, ahora un pueblo de apenas mil habitantes, en la región de los Abruzos. Los «peligni» desafiaron la dominación de Roma y batallaron, en alianza con otros pueblos itálicos como los samnitas, hasta su sometimiento en el siglo III a C. Tras una última gran rebelión en el siglo I a C consiguieron que Roma les concediera idénticos derechos que a los ciudadanos romanos.

Valentia fue, como ya acreditaron Mª José Pena y Pere Pau Ripollès, una colonia latina, fundada por colonos «no romanos» llegados en el contingente de «licenciados» del ejército del cónsul Junio Bruto, en el 138 a.C. Estos primeros pobladores trajeron a un territorio predominantemente ibérico sus costumbres, arquitectura y ritos funerarios.