Más violencia y menos respeto a la policía

Cuarenta años atrás, en la década de los ochenta del siglo pasado, las calles eran otras, la seguridad diferente y la gente se relacionaba de una manera muy distinta con las fuerzas de seguridad. Así lo pusieron de manifiesto cuatro agentes de la Policía Local de València que esta semana han sido homenajeados por su reciente jubilación. Ahora, coinciden, los delitos son más violentos y hay menos respeto por la autoridad. Se nota, dicen, que en aquellos años aún estaba muy cercana la dictadura.

José Luis Monsálvez, que se ha jubilado como intendente, entró en el cuerpo en 1981. A su juicio, «las cosas han cambiado de una forma impresionante». «Los edificios y el material eran muy antiguos y ahora todo ha evolucionado mucho en medios materiales, transportes, medios técnicos y medios humanos. El 50% de la plantilla ya tiene titulación universitaria y a nivel de especializaciones estamos en todos los ámbitos que nos competen», añade.

Por lo que se refiere a la ciudadanía, también cree que el cambio es importante. «Antes el delincuente era más temeroso de las acciones de la policía y hoy en día se reconoce menos el principio de autoridad», asegura.

De la misma opinión es Amparo Aguado, jubilada como agente. Entró en el año 81 con las primeras mujeres y cree que «la ciudadanía ha cambiado muchísimo». «Había más educación, había más respeto de los ciudadanos», cuenta. «Antes se atendía con más respeto a los niños, a los ancianos... Y eso ahora ya no lo veo», lamenta. «Antes era más fácil ser policía. Había más educación, mas apoyo del ciudadano. Yo pienso que es un tema educacional. La gente está ahora muy pendiente de las maquinitas, no socializa tanto, la gente habla a través de teléfono», reflexiona.

Como mujeres, Aguado asegura que no lo tuvieron fácil, pero «hicimos todo lo que pudimos de la mejor manera posible. Las evoluciones siempre cuestan. Fácil no fue, pero nos adaptamos muy bien, abrimos camino».

Abundando en los motivos por los que ahora hay menos respeto, José Cosins Solá, jubilado de intendente, recuerda que «en aquella época había más temor hacia la persona que llevaba el uniforme, y eso se notaba más en el respeto/miedo». «El periodo democrático -continúa- se ha entendido como que había más derecho a todo y eso ha provocado un choque entre las fuerzas del orden y los ciudadanos, que a lo mejor no han terminado de entender muy claramente esa situación».

Delincuencia más violenta

Si hablamos de los delitos en sí mismos, Vicente Játiva, jubilado como intendente, también ve muchos cambios. «Cuando yo ingresé eran los años de plomo de ETA. Cada dos por tres teníamos una bomba en una ventana de Hacienda o en un hotel. Yo estuve de servicio cuando asesinaron al profesor Broseta en Blasco Ibáñez. Y vi como estallaba el coche que habían usado los terroristas», recuerda con amargura.

También en todo los demás «eran unos años muy difíciles», dice. «La heroína corría por las calles de una manera brutal. Mucha gente, sin ninguna información, se quedó enganchada. Tenían que delinquir para conseguir la droga. Había navajeros, atracadores y además era lo más corriente de mundo», resume.

Afortunadamente, ahora todo eso «se ha ido difuminando». «Cada vez ha entrado gente más preparada en el cuerpo y en la actualidad nos dedicamos más a las situaciones de convivencia, enfrentamientos entre vecinos, tratamos de mediar con ellos, tenemos policía de barrio, que fue un gran éxito...» Según Játiva, «la ciudad es más segura ahora que antes». «Ahora se habla de bandas en Orriols, pero muy poca cosa. Entonces el Marítimo era muy conflictivo, las Casitas Rosas, la zona de Natzaret. Ahí teníamos una clientela...». También en El Carmen, donde estaba destinado.

Refiriéndose a las diferencias entre los delitos de los años ochenta y los de ahora, José Luis Monsálvez constata que entonces «los casos más comunes eran robos, tirones, robos en vehículos y menos de droga. Hoy en día es un delito más violento para las personas. Ha pasado de daños materiales a daños a las personas», dice.

De su paso por la Policía Local Monsálvez se lleva «un gran recuerdo que se resumen en tres palabras: orgullo, honor y agradecimiento». Játiva, por su parte, se lleva muchos recuerdos muy buenos. Se va «muy contento». «Yo no me hubiese jubilado si no fuera por obligación», sentencia.