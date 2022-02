L' Alcalde Joan Ribó i Amics del Carme han tingut una reunió de treball en la que han fet repàs de les preocupacions veïnals. L'entitat veïnal ha fet un comunicat molt dur en el que diu que Amics del Carme "ha arribat a la conclusió que la gestió i solució dels problemes relacionats amb la residencialitat a Ciutat Vella no estan en el calendari dels regidors si no és per traure un rèdit espuri en forma de tuït i foto. Així ho hem fet saber", a l'alcalde.

La major preocupació del barri passa "per frenar la terciarització". "Són necessàries mesures concretes per frenar la terciarització", comenta aquesta organització. A més d'una ampla bateria de mesures com: "Implementar plans d’inspecció sobre l’ocupació de l’espai públic i els habitatges d’ús turístic són algunes de les mesures urgents plantejades i sobre les quals s’ha expressat coincidència".

Amics del Carme ha insistit a Ribó que cal "un pla integral per fomentar la construcció d'habitatge als molts solars existents i impedir els canvis d'ús de residencial a hoteler com és el cas de la UE4 del barri de Velluters".

Moltes han sigut les reunions que l’associació de veïns i comerciants Amics del Carme ha mantés amb diversos regidors per tractar els problemes dels barris de Ciutat Vella, de gestió del dia a dia i de convivència. "Havia arribat l’hora de parlar amb l’Alcalde de València i d´exposar-li els avanços aconseguits i les millores que s’han retardat o estan sent obviades pels regidors del seu equip de govern", assenyalen.

Les peticions veïnals han anat sempre encaminades a millorar la residencialitat de Ciutat Vella, un districte “excessivament terciaritzat” en paraules de la pròpia àrea d’Urbanisme de l’ajuntament.

"S’han fet avanços en l’erradicació de la violència contra les persones que s’exercix en alguns carrers del barri del Pilar, en la coneguda com a Zona 0. Però no s’ha fet el suficient. Cal acabar amb els puteros, els proxenetes i la tracta de persones del barri. Cal, per tant, continuar amb la presència policial i actuacions diàries mentre no se suspenguen les llicències d’activitats dels locals", reflexionen.

Crítiques a Campillo per la neteja i a Grezzi per l'APR

"S’ha millorat la neteja de carrers i la recollida dels residus sòlids, però queden temes com el “porta a porta” de l’hostaleria que no compleix amb els horaris, i Sergi Campillo té encara una reunió pendent amb el veïnat.Tampoc hi ha diàleg en la millora de l’APR demanada pel veïnat i implementada amb unes condicions que separen i discriminen a veïnat de primera i de segona. Cal una reunió urgent amb Giuseppe Grezzi per solucionar el problema", apunten.

Respecte a l’espai públic, Amics del Carme recorda que és "un punt conflictiu en el dia a dia dels vianants i dels residents a Ciutat Vella perquè es veu violat el seu dret d’ús i gaudi per part de l’abús de l’hostaleria". El repartiment actual "no és equitatiu". "El descontrol actual sobre l’aforament de les terrasses i el progressiu abús de la superfície inicialment autoritzada que ha fet l’hostaleria fa inservible l’actual ordenança. Cal un calendari d’inspeccions de l’ocupació del Domini Públic i una nova ordenança", exigeixen a la regidora Lucia Beamud.

En els últims anys s’ha notat, diuen estos veïns, "una total despreocupació de l’administració en crear les condicions adequades per al creixement poblacional de Ciutat Vella. Cal activar la construcció als solars existents durant dècades i construir habitatges residencials". De fet, " s’ha experimentat un creixement irregular de l’activitat d’allotjaments turístics il·legals. Cal, per tant, una campanya activa d’inspecció dels HUTs il·legals i un pla d’intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) municipal".

Per últim, és necessària "la paralització del canvi d’ús del sòl urbà de residencial a terciari en els projectes en marxa del districte, amb una revisió de les peticions d’hotels i apartaments turístics perquè s’ajusten a la normativa vigent del PEP. Cal, per tant, impulsar la rehabilitació dels Palaus dels Exarch i la construcció d’habitatges en els solars de la UE4", finalitzen.