La Federación de Asociaciones Vecinales de València ha expresado su malestar con la asociación de vecinos de Benimaclet por la pancarta exhibida en la manifestación del domingo en la que se señalaba directamente a la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez como responsable del PAI del barrio. La presidenta de la entidad, María José Broseta, cree que "no es bueno poner el nombre de nadie"." Si es un tema del ayuntamiento, se cita al ayuntamiento. Pero nombres no", explica. "Nunca personalizamos en nadie porque no es cierto que sea el PAI de una persona, es del equipo de gobierno".

La manifestación celebrada el domingo reunió a varios cientos de personas que protestaban contra la formulación del PAI de Benimaclet Este, particularmente con la construcción de 1.300 viviendas. Así mismo, pedían que no se cortara un brazo de la acequia de Mestalla para poder seguir regando los huertos urbanos. Ante estas peticiones, a las que se sumaron numerosos colectivos ciudadanos, entre ellos la Asociación de Vecinos de Benimaclet, la Federación de Asociaciones Vecinales, expresó su apoyo a la protesta. "Debe haber menos edificabilidad y es necesario llegar a acuerdos con todos, en primer lugar entre los propios socios de gobierno", asegura Broseta en referencia a las discrepancias que en su día mostraron Compromís y el PSPV y que ahora parecen estar disipadas, pues el último planteamiento para Benimaclet fue aprobado por los dos socios en Junta de Gobierno y además nadie de Compromís acudió a la manifestación. "Poner nombre y apellidos a la manifestación no sirve para nada. Esto es una cosa del ayuntamiento", insistió la dirigente vecinal Ahora bien, María José Broseta no es partidaria se señalar a nadie, como se hizo con la vicealcaldesa socialista en la pancarta de la Asociación de Vecinos, que rezaba "NO al PAI de Sandra Gómez". "Poner nombre y apellidos no sirve para nada. Esto es una cosa del ayuntamiento", insistió la dirigente vecinal, que tiene previsto hablar con los responsables de la asociación para hacerles llegar su malestar. También habló con la propia Sandra Gómez el día de la manifestación. La vicealcaldesa estaba muy molesta con esta protesta y aunque no ha querido hacer declaraciones al respecto para no enfrentarse a los vecinos, con los que desea mantener abierto el diálogo en todo momento, sí ha dejado un mensaje en las redes sociales. "Muchísimas gracias por los mensajes de apoyo de personas de Benimaclet que desean una propuesta que defienda un barrio donde quepan todos. Y quiero agradecer el respeto de los colectivos que se manifestaron y rechazaron sumarse a ataques personales y partidistas", ha escrito la vicealcaldesa en Twitter.