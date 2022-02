El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha afirmado que siente "pena como valenciano y como gestor de una infraestructura portuaria" por la pérdida de todas las opciones para organizar en 2024 la Copa del America. Según ha indicado Martínez en el Encuentro de la Cadena SER, él se mostraba "a favor" de este evento "siempre que no costara muy caro". Preguntado sobre si sabía el coste de la celebración, ha señalado: "No tengo ni idea, a mí me habían presentado unas cifras que me parecían asumibles, pero parece ser que son mayores". Se refería a los datos aportados por el propio Consell de la Generalitat, según los cuales, se necesitarían, de inicio, 150 millones de euros.

Martínez ha remarcado que los valencianos están "un poco escarmentados" al respecto, por lo que "a no ser que estuvieran muy aseguradas las fuentes de financiación, hay que entender las reticencias" de Ayuntamiento y Generalitat. "Pero una cosa es eso, y otra cosa es no apoyarlo", ha agregado.