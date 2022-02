La nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de València ha recibido esta mañana en el pleno del ayuntamiento el apoyo (casi) unánime de los grupos políticos que, con la excepción de la ultraderecha (Vox) con un discurso en clave negacionista, han votado a favor de la adhesión de la capital valenciana a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones. Ciudadanos y PP han respaldado, con matices, la ZBE y las nuevas restricciones al coche que irán más allá de la Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella e impedirá que los vehículos más antiguos accedan a la ciudad que impulsa el gobierno del Rialto y que, con la llegada de los fondos europeos, se debe acelerar para no perder las ayudas.

Antes del debate de la ZBE el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha tomado la palabra para destacar, en el da cuenta de la auditoría operativa del Transporte Público de València realizada por el Tribunal de Cuentas, la distinción a la labor del Ayuntamiento de València por el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) que el PP aprobó en 2013 y dejó "aparcado en un cajón". Grezzi señaló que València ha logrado reducir en un 25% de reducción de las emisiones de partículas contaminantes (PM10), mientras "Madrid ha aumentado las emisiones y empeorado la calidad del aire al dejar casi sin efecto el plan Madrid Central". La auditoría pone en valor el proyecto de "ciudad de plazas", a través del cual se han recuperado 150.000 metros cuadrados de espacio peatonal, ha añadido el edil de Movilidad.

En el debate sobre la Zona de Bajas Emisiones, que ciudades como Barcelona ya han implantado, tanto PP como Ciudadanos han advertido contra el afán punitivo y el sistema de control con la instalación de más cámaras en los accesos a la ciudad que "nos hará sentirnos más vigilados y controlados todo el tiempo". Un modelo que Grezzi ha defendido porque "el control tiene que ser con cámaras" pero que, según ha insistido la oposición, puede acabar en más protestas ciudadanas como ya ha ocurrido con el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella.

"Aprobamos la adhesión a la red de ciudades de bajas emisiones, pero no apoyamos cómo quieren hacerlo porque la experiencia de la APR no ha sido positiva como más de 20.000 multas" desde la implantación a principios de año. Ciudadanos abogó por el autocontrol ciudadano y por crear aparcamientos disuarios y tarifas integradas del transporte público. "No nos gusta el modelo punitivo y de multas", destacó Estellés, quien en línea con el PP recalcó que “hay que informar y dar tiempo a la población para que la gente se habitúe".

"No queremos un modelo de multas y cámaras en el que nos sintamos vigilados todo el tiempo" Narciso Estellés - Concejal de Ciudadanos

En su turno de intervención, el concejal del PP Carlos Mundina ha destacado que "hay que hacer pedagogía de la zona de bajas emisiones para que no sean un elemento más de recaudación y evitar que los vecinos acaben rechazando la medida y saliendo a la calle para manifestarse en contra. "Consenso, diálogo sin imposiciones" y un periodo de adaptación, defendió Mundina.

"La zona de bajas emisiones no puede ser una imposición más y requiere pedagogía y un periodo de adaptación" Carlos Mundina - Concejal del PP

La ultraderecha de Vox se ha quedado sola en su rechazo a la ZBE que justificó, por boca de Vicente Montañez, "porque supone un derroche de recursos" y de los fondos Next Generation en un problema añadió “que no preocupa” a los ciudadanos. Según el concejal de Vox, la mayor preocupación ciudadana es el empleo. "Con la crisis actual van a prohibir a un señor con un diesel de 14 años que no puede comprarse un coche eléctrico o una bicicleta de 4.000 euros como la suya [en alusión a Grezzi] entrar en la ciudad". A lo que el concejal de Movilidad replicó que "el derroche es pagar sueldos a personas que no producen ni aportan" al tiempo que emplazó a los partidos democráticos a la unidad en la implantación de medidas para descarbonizar las ciudades que ya se aplican desde hace décadas en muchas capitales europeas.

La caída del PP por el "coqueteo con Vox"

La ZBE "tiene una complejidad enorme, pero tenemos la obligación moral de crearla y contamos con fondos europeos", afirmó en alusión a los nueve millones de los Next Generation aprobados para el sistema de videovigilancia y la plataforma digital necesaria para su implantación. Grezzi hizo un llamamiento a los partidos democráticos a sumarse a la red de ciudades que implantan medidas para reducir la contaminación en las ciudades.

La crisis interna del PP por el enfrentamiento entre Isabel Ayuso y Pablo Casado que ha precipitado la caída del líder del PP tardó poco tiempo en irrumpir en el debate plenario. Tras una de las primeras intervenciones del concejal popular Carlos Mundina en la que confundió algunos conceptos del plan de Movilidad, Grezzi se mostró comprensivo porque dijo "han tenido una mala semana" para añadir poco después que la crisis interna del PP es fruto del "coqueteo con la extrema derecha". "Ahora tienen el temor del 'sorpasso' de la ultraderecha" pero "es lo que pasa por ponerse al nivel de Vox en vez de marginarlos”.