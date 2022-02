El Partido Popular ha llevado una moción al pleno para afear al equipo de gobierno la sentencia del TSJ que da la razón a los vecinos de Penya-roja y se ha llevado un revolcón general por el "pelotazo" de su partido en Tabacalera, origen de todo el conflicto. La moción, de hecho, solo la ha apoyado con reservas el grupo de Ciudadanos, mientras que Compromís y Partido Socialista han votado en contra y Vox se ha abstenido. Es más, la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, ha dado cuenta de una sentencia que condena al PP por la gestión del Musical. Otro elemento de la "herencia envenenada", ha dicho.

A grandes rasgos, la operación de Tabacalera realizada por el gobierno de Rita Barberá fue anulada por los tribunales cuando ya se habían recalificado terrenos públicos de la antigua fábrica de tabacos para la construcción de viviendas por parte de la constructora Guadalmedina. Incluso se habían construido ya una torre en Micer Mascó, quedando por construir una segunda en la otra esquina del complejo. Así pues, toda esa operación se declaró ilegal y hubo que dar marcha atrás. Las viviendas construidas se salvaron en la ejecución de sentencia, pero no se podía construir la segunda torre, por lo que el ayuntamiento debería indemnizar a Guadalmedina. Y ahí se produce el cambio de gobierno y es cuando los dirigentes actuales deciden realizar una permuta de edificabilidad para no tener que desembolsar una cantidad millonaria que oscila entre los 20 y los 45 millones. En concreto, traslada la edificabilidad perdida en Tabacalera a dos parcelas dotacionales en el barrio de Penya-roja, junto a la Avenida de Francia, una operación que acepta la constructora pero que pone en pie de guerra a los vecinos de este barrio, que no quieren torres de viviendas donde se debían construir un colegio y un jardín. Y el TSJ les ha dado la razón.

María José Ferrer San Segundo, en la defensa de su moción en el pleno, ha asegurado que esa permuta es del actual gobierno y le advirtieron que era ilegal. La sentencia de Tabacalera, dice, "no obligaba a hacer un cambio de suelo público para suelo privado", por lo que acusa al equipo de gobierno de "no escuchar" a nadie . "Dejen de atosigar a los vecinos, rectifiquen y tengan sensibilidad", ha reclamado.

Luego el portavoz de Vox, José Gosálvez, también ha dicho que esta sentencia era de esperar, "pero tiene gracia que el PP venga a pedir que se cumpla una sentencia cuando esta se origina como consecuencia del pelotazo de Tabacalera".

"En todo este camino los únicos que han impedido una aberración urbanística han sido los vecinos", asegura Estellés

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha recordado que el origen de todo es "un urbanismo a la carta mal ejecutado" por parte del PP. Y ha recordado también que la permuta realizada por el actual gobierno era ilegal desde el primer momento. Así pues, ha asegurado que "en todo este camino los únicos que han impedido una aberración urbanística han sido los vecinos, por lo que la única solución es "que paguen y que paren", en alusión a la indemnización que tendrán que abonar a Guadalmedina.

Para rematar, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha volcado toda su dialéctica sobre los populares, asegurando que su grupo solo trataba de resolver un conflicto para que no costara dinero "a todos los valencianos". "Justo hace dos semanas se produjo el peor momento para el PP, cuando salió la sentencia de Penya-roja, porque es un recordatorio de lo que han hecho todos estos años", un "lastre" que ahora tienen que solucionar ellos. "Y hay que tener mucho cuajo para salir a hablar de Penya-roja. Esto es Tabacalera, el mayor pelotazo de la época de Rita Barberá", un "legado envenenado que ahora nos toca gestionar", ha explicado. "El PP lo que debería hacer es pedir perdón y callar", sentencia.

En su réplica, San Segundo ha acusado a la vicealcaldesa de hacer "escapismo" y no hablar de su responsabilidad en la permuta de Penya-roja, a lo que Sandra Gómez ha respondido asegurando que ellos resolverán el problema y que todo lo que han hecho hasta ahora ha sido "intentar no pagar de las arcas públicas".