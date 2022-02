Aún hay mucho que hablar sobre el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella, "este es un largo proceso que no ha hecho más que comenzar". La entidad vecinal Amics del Carme ha lanzado un comunicado en el que hace balance de la Mesa Sectorial de Movilidad sobre Ciutat Vella a la que asistieron representantes de este colectivo además del concejal de Movilidad Sostenible. En primer lugar, "se debe rectificar lo que no se está haciendo bien. Marginar a los residentes, fragmentar el barrio es innecesario y se puede evitar fácilmente sin necesidad de modificar reglamento alguno. Ampliar el número de calles en las que sus residentes pueden optar a circular por el área restringida mejoraría la residencialidad y no supondría ningún aumento significativo del tráfico, al igual que incluir los centros educativos tampoco comporta ningún aumento relevante como han puesto de manifiesto los datos del colegio Santa Teresa y sí, en cambio, da confianza a las familias".

"Se debe rectificar lo que no se está haciendo bien. Marginar a los residentes, fragmentar el barrio es innecesario y se puede evitar fácilmente. Ampliar el número de calles en las que sus residentes pueden optar a circular", podría mejorar el problema. Actualmente hay dados de alta en el sistema 26.219 vehículos, pero en el Carme solo hay 2.400 vehículos, "de dónde han salido esos otros 24.000 (¡?), sería conveniente que el área de movilidad aclarara esas cifras". Hay cifras que evidencian que algo "se está haciendo mal, muy mal. Es cierto que el tráfico se ha reducido un 30%, pero a cañonazos, a costa de crear trincheras para los residentes, alfombras rojas para hoteles y apartamentos turísticos y un rosario de excepciones inexplicables (o inconfesables)", lamentan los portavoces de esta organización. "Esta APR no esta hecha pensando en la gente que vivimos en Ciutat Vella, la “prioridad residencial” no aparece por ningún lado", subrayan desde la asociación que propuso la puesta en marcha de esta iniciativa desde los Presupuestos Participativos. Por ese motivo, "seguiremos insistiendo, queremos dialogo, queremos que se nos diga porqué nuestras propuestas no son viables, pues razonables sí que lo son". En cuanto al día a día, de esta fórmula para pacificar la movilidad en la zona, los portavoces de Amics de Carme explican: "Ni se resuelven los problemas de transporte público, ni la ordenación de la carga y descarga, ni el aparcamiento de motocicletas, ni …, y sí, se ha reducido el tránsito un 30%, y bienvenida sea, pero esta no es la APR que reclaman los residentes ni es la mejor para mejorar la habitabilidad de Ciutat Vella". Para los promotores de esta zona restringida al tráfico, es un hecho que la movilidad en Ciutat Vella "ha cambiado". Ahora lo normal comienza a ser ver a la gente pasear. "Para las rutinas de siempre, los desplazamientos caminando son una realidad a pesar de que las obras en las plazas están inacabadas, ni todos los aparcamientos previstos están en funcionamiento y muchas calles y rincones siguen inaccesibles por la saturación de terrazas o mercaderías", lamentan. Las cámaras de Ciutat Vella ya han sancionado a 11.591 vehículos en solo 2 meses Hoy Ciutat Vella es otra, más saludable, incluso más amable. "Según los datos oficiales el tráfico de vehículos se ha reducido más de un 30 %, y esto, qué duda cabe, es una buena noticia y un gran mérito de este ayuntamiento", reconocen desde Amics del Carme. Pero el problema es que la vida cotidiana de sus vecinas y vecinos "también debería haber mejorado en la misma medida, pero lamentablemente no ha sido así. Los residentes han sido ignorados, hasta borrados de los planes de movilidad". No han recibido, "ni un solo comunicado, ni un solo folleto explicativo de las nuevas reglas de juego ha entrado en los buzones del vecindario". "Lo mas serio que se ha hecho nunca para hacer mas habitable Ciutat Vella se está haciendo, se sigue haciendo, de espaldas de las personas que aquí vivimos", apuntan los portavoces del colectivo vecinal. "Lo mas serio que se ha hecho nunca para hacer mas habitable Ciutat Vella se está haciendo, se sigue haciendo, de espaldas de las personas que aquí vivimos", apuntan los portavoces del colectivo vecinal. Así lo hicieron constar en la Mesa de Movilidad de Ciutat Vella celebrada el jueves 24 de febrero. "La desinformación y la desorientación es generalizada, prueba de ello son las numerosísimas multas en trámite o la avalancha de solicitudes de última hora. Los continuos aplazamientos y desmentidos sobre su entrada en funcionamiento son la muestra de una pésima planificación que ha supuesto una sobrecarga de trabajo innecesaria para el personal del Área de Movilidad y un estrés tremendo añadido, pues carecían de instrucciones claras frente a la enorme diversidad de situaciones no previstas a las que siguen haciendo frente", reflexionan y denuncian. "La desorientación es generalizada, prueba de ello son las numerosísimas multas en trámite o la avalancha de solicitudes de última hora. Los continuos desmentidos sobre su entrada en funcionamiento son la muestra de una pésima planificación", lamentan Por todas estas razones, Amics del Carme "sigue exigiendo una reunión formal con el concejal responsable del Área y con los técnicos que la están llevando a cabo. Es inadmisible que no haya un dialogo fluido entre los que nos consideramos los impulsores de la APR de Ciutat Vella y el Ayuntamiento de València", finalizan.