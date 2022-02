El Rey Arlot y la mancebía

La primera vez que nosotros nos encontramos con una referencia del Rey Arlot, fue en una investigación del historiador Rafael Narbona Vizcaíno sobre este enigmático personaje titulada «El Rey Arlot de Valencia, poder público, desorden y rufianismo en el siglo XIV». Tras años de investigación y ante la gran dificultad, debida a la falta de documentación sobre el tema, el profesor Narbona lo define «a mitad camino entre un personaje con competencias delegadas o reconocidas por el monarca y el personaje burlesco que lideraba una comunidad festiva y grotesca. Este Rey Arlot puede ser concebido como un rector de proxenetas y prostitutas en Valencia, desde 1238 hasta 1338».

En el Llibre del Repartiment aparece la primera referencia al Rey Arlot. En él Jaime I otorga a «García, Rex Arlatorum, domo quas tenet in partida homium Tarrachone, et affrontat in domos de I.de Luna et L.Sempere V idus decembris 1238». En este asiento, el 9 de diciembre de 1238, García Rey de Arlots, recibía unas casas en la zona donde habían sido ubicados aquellos que acompañaron a Jaime I desde Tarragona. Narbona confirma que ningún otro repartiment realizado por el rey, Mallorca, Murcia, Lorca y Orihuela, aparece referencia alguna a este personaje. Otros reyes Arlot fueron: Cipriano, Fernando de Huesca, Juan Pérez y Bernat de Santa Eulalia.

A finales del siglo XVIII Marcos Antonio de Orellana llegaba a la misma conclusión que un siglo antes había desarrollado el jurista Bertomeu Guinart; el Rey Arlot se encargaba de presidir a les Dones Pecadrius, de representarlas, concertarles citas con los hombres, exigir los tributos y penas si las hubiere.

Manuel Carboneres, a finales del siglo XIX, lo define como un cargo local con poderes para hacer cumplir las ordenanzas públicas en el burdel de València.

Por lo tanto, vemos que los historiadores coinciden en que el Rey Arlot era una figura oficial creada para el control, cuidado y respeto de las mujeres que se dedicaban a la prostitución en la Ciudad de Valencia.

El oficio de Rey Arlot solo duró 100 años, hasta 1338, fecha en la que es abolido por el Rey Pedro IV el Ceremonioso, debido a la degeneración que habían sufrido los distintos Rey Arlot: Lo que en un principio fue creado como un oficio para el control de las ordenanzas públicas en temas de prostitución, fue derivando en corrupción, cobro de comisiones a las mujeres y exacciones en concepto de penas.

De esta manera, Pedro IV extinguía el oficio de Rey Arlot, revocando las facultades que poseía; el monarca aprovechaba el decreto para alentar a la ciudadanía a aumentar las virtudes y alejar los vicios, buscando en ello la solución a las difíciles, duras y problemáticas primeras décadas del siglo XIV. El rey finalizaba otorgando facultades a los Justicias y Jurados de Valencia para la regulación de la prostitución.

Regulación de la prostitución

Desde la constitución de los Fueros se asume la prostitución, aunque no se regula; esto hace que los Reyes, mediante privilegios, intenten su regulación. Durante el reinado de Jaime II se asientan las bases para futuras medidas hacia la regulación de la prostitución; en 1311 se expulsa a los rufianes de la ciudad, a los lenones o proxenetas se les prohíbe la residencia y se mantiene la tradición legal de prohibir las relaciones sexuales entre mujeres de la calle y sarracenos (musulmanes); en 1325 prohíbe a las prostitutas residir en la ciudad salvo en el arrabal de Pobla de Bernat Villa, fuera de las murallas de la misma, y se prohíbe a la población el alquiler de casas en la ciudad para el ejercicio de la prostitución bajo pena de importantes multas.

Con este barrio alejado de la ciudad, nacía la mancebía de València, fuera de la muralla andalusí, y entre ésta y el arrabal solo huertos y solares. La localización de ese barrio la encontraríamos actualmente en el espacio delimitado por las calles Lliria, Na Jordana y Guillem de Castro. La ciudad con el tiempo fue creciendo y las nuevas edificaciones se acercaban a la mancebía. Con la construcción de la nueva muralla defensiva en 1356, la mancebía quedó dentro de la Ciudad.

En 1392 el Consejo de la Ciudad acordó cercar la mancebía y cortar las varias vías de entrada al barrio menos una, debiendo colocar una puerta en este único acceso, en la Calle Huertos (actual Gutemberg). Este cierre no se efectuó hasta 1440.

El burdel en sí era una comunidad dirigida por un responsable que había nombrado el Justicia Criminal. Este responsable realizaba las funciones de Rey Arlot, antes de corromperse. La Mancebía estaba compuesta por hostales y casas habitadas por las mujeres del burdel en régimen de alquiler, siendo el arrendador el hostaler que vivía con su familia en el hostal; él era el responsable del control directo de las mujeres que le eran asignadas, incluso de su conducta, así como de su alimentación y vestuario. Para evitar abusos, los hostaleros tenían marcados por el Consejo Municipal los precios para la comida y alojamiento de las mujeres del burdel. En el hostal se daban comidas y bebidas y se alquilaban habitaciones y reservados; era el lugar de encuentro de las mujeres, allí a muchas de ellas se les asignaban los contactos.

Doscientas mujeres

No debemos caer en el error de pensar que la mancebía era un lugar sucio, oscuro, depravado y marginal; las crónicas y la documentación que obra en el Archivo del Reino y de la ciudad nos indican que era un lugar en el que se cuidaba el orden y se multaban los excesos de algunas mujeres, hostaleros o clientes. El flamenco Antoine de Lalaine, después de visitar la mancebía de València en 1501, nos la describe de la siguiente manera: «tres, cuatro calles llenas de pequeñas casas en cada una de las cuales hay muchachas muy ricamente vestidas de terciopelo o seda y habrá de 200 a 300 mujeres, (…) tienen sus casitas adornadas y con buenas ropas, (…) por el calor no se puede allí ver bien de dia, y hacen de la noche dia, porque están sentadas en sus entradas con una hermosa lámpara colgada encima de ellas para verlas con facilidad (…) hay dos médicos encargados y pagados por la ciudad para visitar todas las semanas a las mujeres».

También nos ha llegado otra descripción de un mercader de Milán después de su visita al burdel en 1519: «las casas eran de un solo piso, con una ventana encima de la puerta y un huertecito cerrado a las espaldas. Las fachadas estaban casi siempre adornadas con flores o festones, iluminándolas por la noche con faroles de colores».

Como vemos, el burdel era un verdadero parque temático; un barrio amable donde se podía comer, beber, disfrutar de música, juegos, apuestas, rifas, alojamiento y además buena compañía con alguna Dona Pecadrius. En el momento de máximo apogeo de la mancebía, ésta llegó a tener 5 calles y mas de 20 hostales, considerándola como el burdel de Europa.

Casa de Arrepentidas

De forma paralela a los inicios de la mancebía y dado el proceso de moralización que Pedro IV quería instalar en el Reino, en 1345 el Consell de la Ciudad, siguiendo ese proyecto de unión, virtud, religión, fe y buenas costumbres, se convierte en Patrono de la Casa de Arrepentidas, iniciativa fundada por Na Soriana para recoger y apoyar a las mujeres que deseaban abandonar la prostitución. Esta tutela y mecenazgo se mantuvo durante 5 siglos.

Desde 1385 el Consell prohíbe la apertura del burdel durante la Semana Santa, por lo se recluía a las mujeres en la Casa de las Arrepentidas. El día antes de las fiestas eran reunidas y conducidas ordenadamente a la Casa. Para evitar los problemas que pudieran ocasionar sus vestimentas, mas o menos atrevidas, se les ponía un vestido blanco con un delantal azul. El objetivo de la reclusión era doble: retirarlas de las calles en esos días tan solemnes e intentar por medio de sermones su arrepentimiento.

La estructura y organización del burdel varió muy poco en los mas de 350 años en los que se mantuvo abierto. A final del siglo XVI se inició un proceso de decadencia que se acentúa en el siglo XVII debido a la peste bubónica de 1647; a finales de ese año se desaloja el burdel para utilizarlo como Casa de Convalecientes. La dispersión de las mujeres del burdel por la ciudad hizo que cuando la actividad se pudo recuperar en la mancebía, no volvieran a agruparse dentro de la misma. En 1677 una orden de Felipe IV cerraba definitivamente la mancebía de València y todas sus casas fueron derribadas.

Es paradójico que hace casi 800 años, al no poder erradicar la prostitución aún considerándola un pecado mortal, el Consejo Municipal tomara la decisión de regular la actividad, como mal menor, con ordenanzas municipales que protegían a estas mujeres incluso con asistencia médica y que hoy en día continuemos sin dar una solución a este antiguo problema…