L' Ajuntament de València ha presentat hui un conveni amb la Universitat Politècnica de València a través del qual es crearà l'Aula Talent València UPV’, “una iniciativa que pretén retindre el talent jove local i evitar el conegut fenomen de la ‘fugida de cervells’ i que té com a objectiu la promoció i execució d'iniciatives innovadores de suport i millora de l'ocupabilitat de persones joves en situació de cerca d'ocupació, a través de l'accés a activitats de formació, promoció i captació del talent”.

La regidora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha reivindicat “la importància de treballar de manera conjunta amb les universitats valencianes per a retindre el talent local”. “El nostre major actiu, si volem avançar cap a un model econòmic basat en la innovació i el coneixement, és el talent local, per això desenvolupem este programa al costat de la UPV, per a detectar, retindre i impulsar aqueix talent que és el millor combustible per a qualsevol economia i societat”.

Per part seua, el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capella, ha explicat que des d'esta institució “sempre s'ha tingut present el formar a professionals altament qualificats per a incorporar-los a la societat aportant coneixement i valors ètics”. “Sabem que com a universitat hem de ser proactius, creatius i generar sinergies amb les empreses en les quals els nostres estudiants desenvoluparan la seua carrera professional. Per això, durant els últims anys hem creat programes singulars i pioners amb la finalitat d'ajudar a incrementar l'ocupabilitat dels nostres adreçats i adreçades”, ha explicat.

En el marc de l'Aula Talent València UPV es desenvoluparan programes com U-Connect, Interview Lab, Queda't, Queda't edició sectorial, Skills UP UPV i fins i tot un cicle amb diversos tallers formatius en matèries de gran demanda. A través del programa U-Connect es realitzarà un webinar amb empreses per a millorar l'ocupabilitat dels i les joves perquè puguen conéixer de primera mà les ofertes d'ocupació que estes tenen vigents, com són els processos de selecció que es duen a terme, així com plans de carrera oferits per l'empresa o perfils i competències més demandats.

Gràcies al programa Interview Lab es durà a terme un simulador d'entrevistes als i les estudiants. Les empreses col·laboradores de la UPV realitzaran una simulació d'entrevista, per a emetre un informe de l'entrevistador/a juntament amb l'enregistrament, amb els punts forts i aquells a millorar, de cara a la superació d'una entrevista real.

Per part seua, Queda't, iniciativa “pionera” en les universitats públiques espanyoles, és el programa de captació de talent universitari que premia a aquells estudiants i titulats/as seleccionats tant pel seu expedient acadèmic com per la seua formació en competències transversals, ajudant-los a incorporar-se al mercat laboral. La Universitat Politècnica de València posa en contacte estes talents universitaris amb responsables de RH de grans companyies.

Per a fer un pas més, s'ha creat el programa Queda't Sectorial, per a connectar a empreses d'un determinat sector i estudiants o titulats/as afins a este. La finalitat és crear sinergies que confluïsquen en la incorporació d'estes estudiants a les empreses, bé en programes de pràctiques, bé amb contractes laborals.

Amb el programa formatiu Skills UP UPV es fomentarà la incorporació d'estudiants i titulats de la UPV en col·laboració amb grans companyies. Este programa té per finalitat posar en valor les capacitats d'emprar-se i emprendre dels estudiants seleccionats. Estes estudiants pertanyen a col·lectius l'activitat extraacadèmica dels quals aporta un valor substancial i estratègic a la UPV. Finalment, el programa Aula Talent València inclou tallers formatius de comunicació no verbal, de cerca d'ocupació, d'entrevista de treball, de posicionament laboral en xarxes socials i de legislació laboral.