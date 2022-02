La octava edición de los Jocs Taronja, los juegos deportivos organizados por el club deportivo Samarucs-LGTBI+, se celebrarán los días 4, 5 y 6 de marzo y acogerán diversas disciplinas deportivas como Taekwondo, Voley o Danza. El acto de presentación ha estado encabezado por la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, que ha estado acompañada del presidente de Samarucs, Javier Gil, y la coordinadora del club, Angélica Sáenz. Bernabé ha destacado la implicación de la ciudad de València con el LGTBI+ en el deporte, ya que además de los Jocs Taronja, València también es la sede de los próximos Gay Games: “Els Jocs tienen ya su propia trayectoria pero desde el Ayuntamiento de València queremos que empiecen a ser desde el año 2022 un aperitivo para lo que serán los Gay Games”.

Bernabé ha remarcado que el Ayuntamiento de València "ha realizado una apuesta más clara por estos juegos, ahora además de colaboradores somos patrocinadores, porque creemos que van a ser importantes para situar a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. Además estos juegos se van a celebrar en los polideportivos municipales”. La concejala ha destacado el incremento de la participación respecto a la edición anterior y la cada vez mayor presencia de deportistas internacionales: "Hemos pasado de unos 400 deportistas en 2020 a unos 800, se han doblado el número de participantes en estos juegos, y ya hemos notado una presencia internacional de jugadoras jugadores que esperamos que en las próximas ediciones todavía sea más elevada. Vamos a trabajar la proyección internacional de valencia con eventos deportivos y eventos LGTBI+, tanto a nivel turístico como a nivel deportivo", ha explicado.

Por su parte, el presidente de Samarucs, Javier Gil, ha insistido en la necesidad de seguir dando visibilidad al colectivo LGTBI+ en el deporte: “Els Jocs Taronja que organiza Samarucs se realizan con el objetivo de luchar contra la LGTBIfobia y favorecer la diversidad, estos juegos tienen mucho sentido porque todavía hay discriminación hacia el colectivo LGTBI+, hay homofobia, muchas barreras para participar, sobre todo también para las personas trans, que encuentran dificultades para la inscripción, el acceso a las instalaciones, las licencias federativas…. También para personas intersexuales, personas no binarias, no normativas… que no pueden disfrutar del deporte como cualquier persona. Por eso hicimos los Jocs Taronja, para luchar contra esta discriminación.”

La coordinadora del club, Angélica Saénz, ha desglosado el calendario de actividades dels Jocs Taronja 2022: “Cada sección tendrá un objetivo; como el fútbol sala que será un espacio de visibilidad femenina y diversa dentro del colectivo. Tendremos Volley, donde hay más de 235 participantes con varias categorías y equipos internacionales de Francia y de Inglaterra. Así como Quidditch con 120 participantes o el proyecto multideporte, que será espacio dirigido a adolescentes y menores trans", ha subrayado.

La edición de 2022 contará con quince disciplinas deportivas: taekwondo, natación, quidditch, remo, tenis, danza, fitness, running, voleibol, voley-playa, teatro, esgrima, ajedrez, futbol sala, multideporte. Y ya se tiene en mente estrenar nuevas secciones, siempre bajo un mismo objetivo: poder practicar deporte en un entorno.

La ceremonia de inauguración dels Jocs Taronja será el próximo viernes, 4 de marzo a las 19 horas en el Complejo-Deportivo Cultural Pechina.

Els Jocs Taronja son un torneo multideportivo internacional desde el año 2004. El objetivo del evento es servir como una herramienta de visibilidad, inclusión y aceptación del colectivo LGTBI+ en el mundo del deporte. Las actividades se desarrollarán en los polideportivos de Cabañal-Cañamelar, Nazaret, Benimaclet, Turia y en el CDC Petxina, los días 4, 5 y 6 de marzo.