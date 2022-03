El artista fallero Manuel Algarra, que este año planta en Maestro Gozalbo-Conde Altea en un proyecto conjunto con Iván Tortajada, ha pedido a todos los valencianos que visiten esta falla que va a suponer "un cambio radical después de 7 años", un monumento que va a suponer "un cambio generacional" en el modo de diseñar y proyectar las obras falleras. Algarra ha recibido en su taller al alcalde Joan Ribó y al concejal de Cultura Festiva además de a las Falleras Mayores Carmen Martín y Nerea López y diversas autoridades municipales. La obra de Maestro Gozalbo, que compite en la Sección de Primera A, se caracterizará "por sus colores fosforecentes, más atrevidos y sus líneas rectas". Además, "no tendrá el realismo" que caracteriza a las obras de este acreditado taller fallero. Además, como ha explicado el artista, como van a realizar también la falla de Almirante Cadarso, en la Sección de Especial, "el público podrá comparar plaza con plaza, como son ambas fallas y qué diferencias de estilos presentan. Por tanto, "este mes de marzo nos permitirá hacer esta prueba" al tiempo que ha subrayado "hemos escogido a Iván porque desde pequeño me han enseñado que hay que trabajar con los mejores".

Maestro Gozalbo-Conde Altea desveló su boceto a mitad de diciembre con el que busca recuperar su puesto de preeminencia en la sección Primera A. Y para ello plantea una revolución absoluta en el diseño y concepción con la obra "'I el sol va eixir per l'oest". Manuel Algarra pone su taller al servicio de un proyecto que cuenta con un nuevo concepto de la mano y pincel de Iván Tortajada. El ya histórico artista de fallas infantiles se lanza también a idear proyectos grandes y plantea una fantasía con el cambio más impactante en un mundo cada vez más acostumbrado a los cambios: ¿Qué pasaría si, de repente, el sol saliera por el oeste?. Y así, la falla trata sobre todos los aspectos de la vida cotidiana que, de repente, cambian y nos descolocan. Y de los que la sociedad lleva ya dos años viviendo uno especialmente difícil. Todo ello se materializa en un proyecto que llega con ganas de desquite tras quedarse con el tercer premio en la edición de septiembre. La comisión quiere asegurarse el podio de 2022 en la sección Primera A, por eso, continúan apostando por el artista Manolo Algarra y su taller. La falla de esta comisión que preside Aurelio Sanz, invertirá en el proyecto 135.000 euros. Algarra ha confiado el diseño y la pintura a Tortajada. Esta mañana recordaba que Tortajada había hecho un descanso en las fallas infantiles de esta misma falla para seguir con estudios y trabajos en el extranjero pero esta aventura le ha convencido. En cuanto a Algarra, "nos encantan los retos, por eso queremos abordar toda clase de registros teniendo claro la obra de Maestro Gozalbo no puede ser una falla infantil".

Respecto al monumento de Almirante Cadarso, aquí Algarra, trabaja con Miguel Santaeulalia. El equipo de creadores opta a lograr el noveno ninot indultat en las Fallas de 2022 con un homenaje a los artistas falleros. La figura es muy del agrado del público, que además tiene el valor añadido de su argumento. La escena es un artista fallero mostrando la maqueta de la falla a una pareja de falleritos. Y aunque la maqueta (que además gira) es la de la falla de Especial que se plantará este año, se trata de un homenaje no a un artista en particular, sino a todo el colectivo de hace una generación que, en palabras de Manuel Algarra, «consiguieron vivir de su trabajo, no se obsesionaron con plantar en la Especial y tuvieron una trayectoria artística consciente de hasta donde podían optar. Sin ellos, las Fallas actuales serían imposibles de entender».

"Mi ilusión principal es plantar, quemar y que cuando acabe la fiesta me digan que sigo trabajando" El artista fallero Manuel Algarra ha relatado a la prensa las dificultades que ha pasado este gremio durante los dos años de pandemia. Al ser preguntado sobre sus pretensiones respecto a conseguir más o menos galardones, ha destacado que su máxima aspiración "es plantar la falla, que se queme y que me digan que sigo trabajando para el año que viene". Por eso su principal deseo es que puedan plantar "la semana que viene, que tengamos buen tiempo y no se repita lo de las fallas de agosto y septiembre, y que podamos seguir trabajando". "Mi gran ilusión -prosigue- es plantar porque trabajamos todo el año para ese momento, nuestra adrenalina es la cesta y la grúa, y hacer cómplices de esa emoción a los componentes de la falla". Durante la pandemia ha confesado a la prensa, los artistas falleros han perdido mucho. "Se han perdido en muchos casos- ha explicado- las ganas de seguir, hemos estado muchos meses sin cobrar y tu mientras pagando los autónomos y el resto de gastos". Este oficio ha añadido "es un negocio muy difícil, porque se basa en la fiesta que hacen otras personas".

El alcalde destaca las ayudas entregadas al sector de los artistas falleros

Por su parte, el alcalde Joan Ribó ha destacado la importancia del sector económico y creativo de los artistas falleros, a quienes ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento de València, "plasmado en las ayudas aprobadas desde el inicio de la pandemia". Ribó ha manifestado su satisfacción “por el carácter especial de las celebraciones de este año 2022, en el que recuperamos en parte la normalización, pero en el que tenemos que seguir comportándonos con responsabilidad”, ha recordado. “Es una visita que hacemos todos los años al llegar las fiestas de Fallas –ha recordado el primer edil- pero este año tiene un carácter especial, dado que estamos deseando la normalización y que acabe este periodo tan negro de la pandemia”. No obstante, el alcalde ha subrayado que esa normalización “debe ir acompañada de la responsabilidad personal porque seguimos en situación de crisis”.

“La incidencia de la epidemia está bajando de una manera importante, pero hemos de recordar que la enfermedad puede volver a crecer porque el virus sigue estando entre nosotros –ha continuado el alcalde- y por eso pido a la gente que disfrute de las calles, que normalice las Fallas, pero que sean responsables consigo mismos y con el resto de las personas”. Durante el recorrido por la Ciudad Fallera, el alcalde Ribó, el concejal Galiana y las Falleras Mayores, Carmen Martín Carbonell y Nerea López Mestre, han visitado los talleres de Manolo Algarra y el de los Hermanos Devis.

Ribó ha destacado la importancia que la celebración de las Fallas tiene para la reactivación económica de la ciudad, y en este caso, la actividad de los talleres falleros, que han podido mantenerse y continuar con su labor también gracias al apoyo del ayuntamiento desde el principio, tanto a través de las ayudas del llamado Plan Resistir, como a través del apoyo a la ubicación y adecuación de las empresas en los talleres de la Ciudad del Artista Fallero. El consistorio ha aportado alrededor de 2,3 millones de euros dirigidos directamente a paliar el impacto económico causado por la pandemia de covid19 en el sector vinculado a la fiesta y las tradiciones, como es el caso de las y los artistas falleros, además de indumentaristas, orfebres y pirotécnicos, entre otros profesionales y artesanos vinculados a las raíces valencianas. El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha señalado que se trata de un colectivo al que se ha apoyado y que necesitará más apoyo, y ha recordado que las ayudas otorgadas a las comisiones falleras han contribuido también al sostenimiento económico de los talleres.

Galiana ha expresado también su contento por la llegada de marzo y de las Fallas “por fin”, y ha subrayado “el protagonismo de los artistas falleros, dado que los monumentos son la expresión fundamental de nuestras fiestas”, ha afirmado, y ha agradecido al sector “su resistencia durante este tiempo”. “Las fallas de septiembre pasado que permitieron cerrar un ciclo –ha afirmado Galiana- pero llegar a marzo de nuevo con nuestras fiestas nos llena de satisfacción”.

El concejal ha concluido también con una llamada a la “responsabilidad personal Individual”. “El mundo fallero –ha señalado- ya demostró en septiembre que sabía comportarse; se empezó a formar y ha continuado formándose en la prevención sanitaria, y por eso hemos de llamar al resto de la ciudadanía para que les acompañemos en esta actitud”.