La falla que lo cambió todo renace de sus cenizas

Un día de junio de 1977 en el Colegio Maristas de València, en la confluencia de Reina Doña Germana y Salamanca, en el corazón del Ensanche, convocados por Julio Tormo, un grupo jóvenes de clase alta se sumaron a un proyecto singular: crear una comisión fallera diferente, única, moderna, rompedora. A su lado, como su mano derecha, Fernando Villalonga. No lo sabían, pero lo iban a cambiar todo.

La comisión Jacinto Benavente- Reina Doña Germana duró sólo tres años, de 1978 a 1980, intensos, y su aventura, en principio, acabó como el rosario de la aurora, con Tormo y su comisión expulsados a perpetuidad de la Junta Central Fallera.

Los vecinos de la València tradicional les hostigaron, les acusaron de hacer desfilar a La Margot en la ofrenda (las fake news no son un invento reciente), tendieron sábanas en los balcones como protesta y, como remate final, crearon en 1981 una comisión en la misma demarcación para suprimirles, que no quedara nada de ellos.

Sin embargo, los reaccionarios fracasaron. La expulsión a perpetuidad no duró ni una década, ya que Tormo y su comisión fueron rehabilitados en el Congreso General fallero de 1990. Es más, Tormo, estando expulsado, siguió colaborando con el mundo festero asesorando al concejal Enrique Real. Asimismo, a nivel social, la huella de la comisión, conocida popularmente como la falla King Kong, fue tal que su influencia aún dura. Y sus frutos fueron de lo más diversos.

Entre sus aportaciones cabe citar la recuperación el traje tradicional para los hombres, en lugar del traje negro que despectivamente se llamaba de cucaracha; dejar de desfilar con bandas de trompetas y tambores e incorporar instrumentos como la dolçaina; reinventar los llibrets y, «para bien o para mal», dice Tormo, sacar la fiesta a la calle.

¿Quién teme al Fuster feroz?

Es obvio que no fue el único intento renovador de la fiesta, pero hay varios factores que hicieron especial a la Falla King Kong. Por un lado, su brevedad. Nacieron, estallaron, lo sacudieron todo y desaparecieron. Fueron una estrella fugaz y por eso su recuerdo tiene algo de poético.

Otro elemento diferenciador es su cariz intelectual. La futura ministra de Cultura Carmen Alborch formó parte de la corte de Pilar Cano. En su primer llibret recuperaron escritos de Joan Fuster (en 1979 escribió uno expreso para la falla), y firmaron y colaboraron con ellos Manuel Sanchis Guarner, Josep Vicent Marqués, Alejandro Mañes, Anna Sánchez o artistas como Sento, Mariscal, Rosa María Torres, Artur Heras, Alfaro, Jordi Teixidor…

Mención aparte merecen también sus falleros. La lista de la primera comisión incluía algunos de los apellidos más destacados de la València burguesa de aquellos años, de los anteriores y de los venideros. Abad, Boluda, Fos, Janini, Jiménez de la Iglesia, Giner, Alfaro, Montesinos, Sánchez Ayuso, Gómez Pantoja, Lucas Romaní, Suñer del Cerro…

«Yo pensaba que era una buena apuesta abrir las Fallas a un público que se había mostrado muy distante a la fiesta» rememora Alejandro Mañes. Pero no bastó. En su contra, «el tipo del público tan tradicional de las Fallas», dice Mañes, que no recibió de buen grado su afán de renovación, y, especialmente, el barrio donde estaba ubicada. En este sentido, el economista y escritor, columnista de Levante-EMV, menciona que en Arrancapins y en el Barrio del Carme había experiencias similares, pero fueron mejor recibidas. Una tesis que también sostiene Tormo, principal víctima de la respuesta reaccionaria. «Es que fue como si los de Podemos crearan una falla en pleno Barrio de Salamanca de Madrid», ríe. «Si nos hubiéramos instalado en la periferia…» Con todo, no era tan fiero el león como se le pinta. El empresario Enrique Lucas, que «venía de ser contestario en Madrid», explica que la situación en el cap i casal era «mucho más light» que en la capital del Reino. «En Madrid te jugabas el pellejo; aquí era más llevadero, menos peligroso, casi un juego», dice.

De casa a la vía pública

Un juego que se inició en el domicilio de Tormo a mediados de los 70, donde el periodista, entonces estudiante de Arquitectura, reunía a sus amigos de la Politécnica. Allí diseñaba «cuatro o cinco muñecos», evoca Lucas, que se quemaban llegadas las Fallas.

Finalmente, dio el salto y pasaron de su casa a la vía pública. Tras la reunión en Maristas ya mentada, la comisión fue tomando forma en lugares tan profanos como la cafetería pastelería Notre Dame o el desaparecido restaurante Don Luro.

Su revolución tuvo tres frentes: el cultural, el institucional y el social. En el primero, cometieron la osadía de acoger en su seno a la intelectualidad catalanista. En plena batalla de València, su proximidad a los defensores de la unidad de la lengua fue considerada una traición y fue duramente castigada por los grupos blaveros, que controlaban el mundo fallero.

No les extrañó. Los antecedentes no invitaban al optimismo. Tormo, que iba en su coche particular a Sueca a recoger a un Fuster que había sufrido atentados en su propia casa, rememora como, antes que a él, a Joan Monleón, cuando era presidente de la comisión Corretegeria-Els Pavesos, ya se le había sancionado y expulsado del mundo fallero por organizar un concurso teatral patrocinado por un cava catalán.

La València inmovilista se sintió agredida y les señaló, en especial a Tormo. Delante de su casa apareció una pintada a la que sólo le faltó una diana para que se pueda considerar terrorismo. Rezaba: «Julio Tormo, maricón catalanista». El periodista habló con un responsable del Ayuntamiento y, haciendo gala de su proverbial ironía, pidió que «al menos, quitaran lo de maricón», recuerda sentado en la terraza de Notre Dame.

En el ámbito institucional, se saltaron las normas machistas no escritas de las fallas de la época y fomentaron la integración real de las mujeres en las comisiones y en el día a día. Así lo recuerda Pilar Cano, fallera mayor de la comisión en 1979, «la chica Almodóvar de València», en palabras de Julio Tormo. Ella, la arquitecta Marisol Martínez Reig, Yolanda Iturraspe, Empar Lluch, Teresa Gisbert, Anna Sánchez o la futura catedrática Begoña Giner, por citar algunas, no estaban de adorno. «Formábamos parte de la comisión y éramos muy activas. Nos hacían caso a nuestras sugerencias, aunque los cargos más importantes eran para Villalonga y Tormo», ríe Pilar Cano.

La calle era suya

Aunque donde de verdad supusieron un antes y un después fue en lo social, cuando sacaron la fiesta a la calle. A finales de los 70 las comisiones hacían su vida en el interior de los casales, eran lugares cerrados y la fiesta no era, ni mucho menos, democrática. Rompieron con esa costumbre y, en lugar de paradores, crearon los Marxadores, nombre sugerido precisamente por Monleón.

Por su escenario pasaron, además de Els Pavesos de Monle, nombres de la música valenciana como Al Tall, Lluís Miquel y su Patxinger Z…

Quizás esto sea lo que más recuerdan los protagonistas de aquellos años: la calidad de sus verbenas. «La gente se quejaba, pero todo el mundo venía a la Falla a divertirse», asevera Cano. Y cita a La Sardineta, grupo venido de la mefistotélica Barcelona, que tenía entre sus hits un tema a favor de la legalización de la marihuana, que se adelantaba en el tiempo al «Legalización» de Ska-P. Acudir a las verbenas de la Falla King Kong era una cita obligada y entre el público se podía ver a jóvenes como el futuro director del Levante-EMV, Ferran Belda, quien disfrutó de aquellas noches con su novia. «En el fondo no era una cosa tan transgresora, pero la derecha valenciana tenía la piel muy sensible», ironiza Belda.

Otro hijo de la falla King Kong fue Patxinger Z. Lluís Miquel, vecino del barrio, explica que fue Tormo el que le invitó a actuar en el Marxador. «Empezamos a tocar y me di cuenta de que el ambiente era festivo. A la cuarta canción me volví a mis compañeros, Rafa Ruiz y Ricardo Gudino, y les propuse, cantar jingles publicitarios como el de Cola Cao, muebles Peris, Lejía los Tres Ramos, y aquello fue un exitazo. La gente se volvía loca, bailando, cantando… Todo era muy divertido».

Aquella noche no fue flor de un día, sino jardín de muchos años. «La reacción fue fantástica y les propuse a mis compañeros hacer una orquesta y de ahí nació Patxinger Z, con Mamen García a mi lado como voz femenina». Con el tiempo, Manuel Vicent les vio en un concierto y se lo comentó a Fernando García Tola, que estaba preparando para TVE Si yo fuera presidente. «Hicimos más de 100 programas en Televisión Española y tuvimos audiencias de más de 12 millones de espectadores». Otro hito pues para la falla King Kong.

Por tener, la falla tuvo hasta la parte de azar que precisa toda aventura que merece la pena. Su primer monumento, el famoso King Kong que les dio apodo, realizado por Ramón Iranzo, surgió por casualidad. Tenían el molde de un mono y a partir de ahí plantearon un King Kong rodeado por todo lo que no les gustaba o consideraban malo, como la pérdida de la huerta, la nuclear de Cofrentes, reclamaciones como el jardín del Turia, la recuperación de El Saler…

Cuarenta y cinco años después Tormo se congratula del afecto que sigue recibiendo la falla. El pasado 22 de febrero, en la semana cultural organizada por la falla Joaquín Costa-Burriana, revivió aquellos años ante un auditorio entregado. Y este próximo 15 de marzo la falla King Kong volverá a entrar en el IVAM por segunda vez.

La primera fue en 2020, con motivo de la exposición Contracultura: utopía, resistencia y provocación en València. Esta ocasión será con El llibret de falla: una oportunitat cultural, una muestra que ha tenido por comisario a Ricardo Ruiz y que se podrá contemplar hasta el 24 de abril, en la que se exhibirá su llibret de 1979. Algo que corrobora, para desazón de la València reaccionaria, que la falla King Kong es parte ya de la historia íntima de la ciudad.