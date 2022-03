Los últimos datos de coronavirus relativos a la ciudad de València vienen a demostrar que, por ahora, las fiestas falleras y las aglomeraciones que se han producido en la "Crida" y diariamente en las "mascletades" no están suponiendo un mayor número de contagios. Según el balance de la Conselleria de Sanitat, entre el viernes y el lunes se han registrado 937 nuevos casos en la capital, un importante descenso respecto al fin de semana anterior, en el que la cifra fue de 1.285, y muy inferior a la de hace dos fines de semana, cuando se contabilizaron 1.924 contagios. Estos datos, que, como todo lo referido a la pandemia, hay que poner en cuarentena, han sido valorados positivamente por las autoridades municipales, que advierten que el uso de la mascarilla en las multitudes es fundamental para contener la covid. Solo si se hace un uso riguroso del tapabocas en las "mascletades", prenda que siguen sin usar muchos de los asistentes, València será un referente para todo el mundo, que mira a estas fiestas con expectación por ser las primeras de estas características que se celebran en Europa, advierten.

Según los datos oficiales, en el último fin de semana ha habido 5.338 nuevos contagios en la Comunitat Valenciana. El fin de semana anterior, esa cifra fue de 7.015. Y en València la evolución es muy parecida. Hace dos fines de semana se contabilizaron 1.924 casos, el fin de semana pasado 1.285 y este último fin de semana (siempre de viernes a lunes) se han registrado 937. Eso deja la incidencia (número de casos por 100.000 habitantes, en 404, es decir, riesgo alto de contagio, cuando en toda la Comunitat hay hasta 145 municipios que están en riesgo extremo, es decir, con una incidencia superior a 500. València, finalmente, se sitúa muy lejos del pico de la pandemia, que se registró hace seis fines de semana con un número de contagios de 14.088.

"Hemos detectado un mayor uso de la mascarilla entre la gente, lo que demuestra que las personas entienden las cosas si se las explicas y que no es necesaria la política de ordeno y mando"

Para el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, esta evolución es muy positiva y demuestra que los valencianos se están comportando, en general, de forma responsable. La evidencia dice que en las mascletades» son muchas las personas que no están usando la mascarilla. Un gran porcentaje de asistentes, de todas las edades, no se la pone. Pero el responsable de la Policía Local asegura que, con el paso de los días, se ha detectado un mayor uso de esta protección, lo que demuestra que «las personas entienden las cosas si se las explicas y que no es necesaria la política de ordeno y mando», dijo Cano. Igualmente, se ha detectado un menor consumo de bebidas entre el público, un dato también positivo si se tiene en cuenta que es un factor determinante para despejarse la boca.

En cualquier caso, las fiestas están empezando y hay que seguir llamando a la responsabilidad para los días grandes. Ahora todos los ojos están puestos en las verbenas del próximo sábado, el supersábado, pistoletazo de la fiesta al más alto nivel. "En las verbenas la gente descontrola más y tiene que saber que la mascarilla es obligatoria igualmente", ha dicho Cano, que espera que entre todos seamos un ejemplo de civismo para todo el mundo.