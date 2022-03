La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha presentat els diferents projectes contractats amb càrrec a les noves línies d’actuació Edusi de l’Ajuntament de València que s’estan treballant al barri del Cabanyal, on s’han destinat vora dos milions d’euros.

Estos es poden dividir en tres línies o objectius fonamentals: la rehabilitació i adequació de l’Escorxador com a nou arxiu del Cabanyal, els projectes de divulgació del patrimoni històric i artístic del barri i, per últim, la rehabilitació de la Casa dels Bous com a futura seu del Museu de la Mar.

En primer lloc, el treball ja fet de rehabilitació de l’Escorxador, així com de la compra de mobiliari i la propera dotació de compactes i material d’arxiu persegueix l’objectiu de convertir este edifici en un veritable Arxiu viu del barri. Cal recordar, que l’Escorxador del Cabanyal no era un simple edifici amb valor patrimonial.

El seu valor sentimental supera amb escreix els 110 anys d’història que acumula. L’ajuntament ha acceptat la donació, per part de Sandro Pons, del fons Víctor Gosálvez/Àngel Romaní. Este fons documental, integrat per projectes privats d’obra de construccions del barri del Cabanyal (de 1900 a 1930), ha segut elaborat pel mestre d’obres Juan Bautista Gosálvez Navarro i els dos arquitectes Víctor Gosálvez Gómez i Àngel Romaní Verdeguer.

Gràcies a esta donació, els veïns i veïnes, així com les persones investigadores interessades, podran consultar tota esta informació, prèvia la corresponent catalogació i digitalització. Precisament, la catalogació d’estos fons, també ha sigut ja contractada per part del Servei de Patrimoni Històric i adjudicada a l’arquitecta experta en edificis del Cabanyal, Rosa María Pastor, i al tècnic expert en arxius, Alejandro Guardiola.

I dins d’este apartat, per últim, per tal de definir tant la forma de gestió d’este Arxiu, com el seu contingut i per tal d’assegurar la seua vinculació amb el barri, la Delegació de Cultura està contractant una assistència tècnica, adjudicada a la cooperativa laDula.

En segon lloc, el Servei de Patrimoni Històric ha iniciat tot un seguit d’actuacions per tal de divulgar el patrimoni històric-artístic del barri. Un «patrimoni artístic» que s’ha volgut ampliar per tal d’incloure tots aquells elements singulars, ornamentals i decoratius, que més enllà de les tipologies arquitectòniques, fan d’este barri un barri especial: els taulells, el trencadís o la reixeria, entre d’altres. Per això, s’ha contractat l’elaboració d’una pu-blicació que reculla tota la informació sobre les res-tauracions dutes a terme al barri des de 2015, amb la intenció de confeccionar criteris per a futures intervencions.

Adjudicat a Camila Mileto i Fernando Vegas, esta publicació de rehabilitació arquitectònica al barri, permetrà no sols conèixer amb més profunditat la singularitat del Cabanyal, sinó també garantir la seua conservació futura.

I el següent treball parla també de la rehabilitació dels edificis del barri, en este cas d’un edifici rehabilitat per la regidoria de Patrimoni Històric i Artístic. Es tracta de l’edifici del carrer la Reina 121, l’antic Ateneu republicà, la restauració del qual es troba en fase de finalització. Els treballs contractats als experts en restauració Ayala&Boix, consisteixen en la restauració del paviment Nolla existent en l’edifici, que després d’haver sigut retirat per motiu de les obres de rehabilitació, es pretén incorporar a l’edificació a mode de panell.

I en tercer lloc, la Regidoria de Patrimoni està duent a terme la rehabilitació de la Casa dels Bous i el Pati de Tenyidors, com a principal projecte finançat amb fons Edusi, dins de l’estratègia de regeneració del Cabanyal.