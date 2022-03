No és la primera vegada que apareix com a notícia el toc de les campanes. O més aviat, la prohibició de tocar les campanes. Fa cinc anys ho vam vore (com ara), a la ciutat de València, concretament a la parròquia de Sant Nicolau i també a la dels Sants Joans i a l’església dels Escolapis, al carrer Carnissers també del Cap i Casal. Però n’hi ha hagut altres casos. Fa cinc anys també hi hagué la mateixa polèmica a Girona, pel toc de les campanes de la catedral. I és que els propietaris d’un hotel, a prop de la Seu gironina, es queixaren perquè als clients els molestava el toc de les campanes. Afortunadament, l’Ajuntament de Girona va defensar la protecció del toc de les campanes com a Bé d’Interès Local.

Aquest dies ha estat notícia l’absurda ordenança del soroll de l’ajuntament del Cap i Casal del País Valencià, que limitarà l’horari de les campanes que toquen els quarts i les hores, i que només es podran sentir de les 8 del matí a les 10 de la nit. En primer lloc considere que una ordenança sobre el soroll, no té res a vore amb el toc de les campanes. I és que els qui han redactat (i aprovat) aquesta ordenança, no tenen ni idea de la diferència que hi ha entre so i soroll. Les campanes fan soroll? I el vent? I les ones de la mar? I el piular dels ocells? Els experts que han redactat aquesta ordenança, haurien de saber que no és el mateix un so que un soroll. Les campanes no fan soroll, senyors de l’ordenança. El soroll el fan les motos que circulen a tot gas i els crits, a les 4 del matí, de la gent que va beguda, les serres mecàniques per podar els arbres o els tractors que passen pel carrer. Però les campanes no fan soroll.

Trobe fora de lloc que el so de les campanes (també les dels quarts i les hores), tan tradicional a la nostra terra, puga prohibir-se, perquè algú considere que poden molestar, com si es tractara d’un soroll infernal, quan des de sempre han acompanyat la vida dels ciutadans, anunciant les hores i la festa i el dol (si el que havia mort era un home, una dona o un albat), alertant del foc, el toc de sometent o bé avisant de qualsevol altre perill. Cal recordar que d’entre d’altres, hi havia els tradicionals tocs de bateig, combregar, de missa de l’alba o de completes.

Arribar a prohibir el toc de les campanes (ara amb aquesta ordenança absurda), amb un argument tan poc consistent com és la contaminació acústica, és tan irracional com prohibir el cant del gall a les alqueries i a les cases de camp. I això no és cap fantasia. Ha estat notícia també, quan diverses persones han anat a passar un cap de setmana a una casa rural, i s’han queixat del cant del gall perquè els despertaven o per les vaques quan mugien. I fins i tot hi ha hagut algú que ha protestat per la pudor del fem, natural per altra part, que hi ha en l’entorn rural.

Crec que és un despropòsit que s’arribe a prohibir el toc de les campanes dels quarts i de les hores. I és que el so de les campanes, anunciant diversos esdeveniment, forma part de la nostra cultura i de les nostres tradicions, que una societat normal hauria de preservar i de transmetre a les generacions futures.

Consideraria normal que es prohibiren les campanes, si el volteig tinguera lloc a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada. i també consideraria normal que es prohibiren els tocs dels quarts i les hores, si el seu so fóra infernal.

Algú s’atreviria a prohibir la traca a l’eixida d’un casament, o el castell de focs artificials després de les 10 de la nit? Crec que abans, molt abans, de prohibir que les campanes toquen, s’hauria de prohibir el soroll de les motos o dels qui sense cap mirament pels veïns, van cridant pels carrers a les 2 de la matinada.

Com deia Francesc Llop, de l’Associació de Campaners, (Levante 30 de gener de 2017), cal un diàleg que faça possible el merescut descans dels ciutadans i alhora la protecció del nostre Patrimoni.

Per altra part, i ben encertadament, l’amic Sergi Durbà escrivia el 28 de novembre de 2011: “Els campanars formen part del nostre entorn. No és qüestió de ser catòlic o no. Els campanars han anunciat, al llarg del temps, altres aspectes gens menyspreables: vida, identitat, personalitat, pau”. Per això l’amic Durbà afegia també: “Sentiu les campanes? Ja m’ho direu. Si la resposta és afirmativa, podreu descansar en pau, el vostre entorn encara batega. Amén”.

Com m’ha dit el bon amic d’Eslida, “a un campaner, a un enamorat de les campanes, aquestes coses li dolen”. El meu amic encara afegia un comentari amb molt de sentit comú: “ara, el pitjor, la indiferència de la gent”, que, desgraciadament, a vegades calla i es conforma amb el que diuen les autoritats, quan hauria de defensar el nostre patrimoni cultural i denunciar mesures arbitràries i del tot absurdes, com és la prohibició de tocar les campanes.

Per això felicite els diversos portals presents a la xarxa que promouen i defensen la cultura i el patrimoni campaner, com és la colladecampaners.es d’Ontinyent o també, entre d’altres, la Carlet, Bétera, Atzeneta, Albaida, Alberic, Massanassa, Sagra o la de la catedral de València, integrades en la Federació Valenciana de Campaners, per la seua tasca de divulgació i estudi d’aquesta tradició tan nostra com són les campanes.

Quan la Generalitat del País Valencià va declarar el toc manual de les campanes, Bé d’Interès Cultural Immaterial, seria absurd ara, prohibir el toc dels quarts i de les hores. Una tradició tan nostra, com ben encertadament deia el bon amic Alfons Llorenç en el seu article al Levante de l’1 de febrer de 2017.

El 7 de febrer, el Sr. Julián García Candau (en aquest mateix diari) escrivia un article, lamentant que l’ajuntament de València haja suprimit el nom del músic Francesc Tàrrega d’un dels carrers del Cap i Casal. El Sr. García Candau deia que els membres de la comissió que havia decidit anul·lar el nom de Tàrrega, havien comès “una estupidez y una afrenta para la història”. Jo també crec que les persones que han redactat i aprovat la ordenança per suprimir els quarts i les hores dels campanars, de les 10 de la nit a les 8 del matí, han comès una estupidesa.