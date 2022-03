Carpas más pequeñas y con un extra de ventilación garantizado en cualquier circunstancia climatológica. Ese podría ser el perfil de las 267 carpas que este año se han montado en la ciudad, la mayoría en el día de ayer, cuando le llegó el turno a las que cortan la circulación, lo que da una idea también de la repercusión que este tipo de instalaciones tiene en el tráfico rodado. En muchas de las comisiones se trabajó todo el día para tener a punto su carpa para el fin de semana, casi siempre con la vigilancia de algunos miembros de la falla, pero no necesariamente.

Es el caso de la calle Luis Lamarca, donde la empresa de Almería "Renta Todo" montaba una "carpa como la de toda la vida". Aquí la única diferencia es que "los falleros tendrán que tomar sus medidas para que todo funcione correctamente según las normas sanitarias", advertía uno de los obreros. Este año "hay más cantidad de carpas pero más pequeñas, con menos metros cuadrados". Solo su empresa monta más de setenta carpas en la ciudad, algunas menos de las que ponían antes de la pandemia.

Lo que debe estar claro en todo momento es la ventilación. De hecho, "los laterales siempre se pueden abrir. Tiene que haber una entrada y una salida, que haya corriente, y luego los laterales se pueden cerrar o abrir según decidan el ayuntamiento y el fallero".

En la comisión Virgen de la Cabeza se montaba la carpa con más ilusión que nunca, porque han sido dos años de pandemia y en septiembre decidieron no hacer nada. "Solo plantar y quemar", explicó la presidenta de la comisión, Rosa Carsí, mientras trabajaba con otro grupo de falleros mano a mano con los operarios de la empresa. "La norma es tener ventilación, que cuando estemos de cena haya una puerta abierta allí y otra aquí enfrente. De los laterales no dicen nada, porque si llueve, por ejemplo, no puedes tener abierto todo", explica.

"Ayer le comente a los de la carpa la posibilidad de dejar también unos triángulos abiertos, pero como anuncian lluvias, no nos atrevemos. Dejaremos preparado un lateral de los que no tienen cables para que haya corriente. Vamos a pasar frío, pero es lo que hay", relata.

Lo importante, a su juicio, es que haya carpa, porque "en septiembre tomamos la decisión de únicamente plantar y quemar, porque con las restricciones que había era muy complicado, la gente tenía miedo y hacer un desembolso para que no hubiera nada..., nos pareció más prudente no hacer nada. Solo plantar y quemar, por eso aún tenemos más ganas", explicó Carsí.