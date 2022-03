Acuñado desde hace años como «prefallas», el sábado anterior a los festejos falleros trae consigo la primera gran tanda de verbenas. La ciudad saldrá a la calle hasta las 4 de la madrugada y, además, con cierta ansiedad, puesto que las previsiones meteorológicas no son precisamente las mejores. No sería extraño que, en los días grandes (quedan hábiles el 15, 16, 17 y 18 para la música en la calle), alguna de las jornadas queden sin poder celebrarse. El tiempo borrascoso es cambiante y los falleros cruzan los dedos. De hecho, este sábado se ha literalmente salvado, pero las previsiones hace varios días no eran nada buenas.

El «prefallas» trae consigo una normalización que afecta también a los horarios: a pesar de que algunas voces se habían escuchado tratando de atemperar el horario nocturno, continuarán celebrándose hasta las cuatro de la mañana. Las verbenas están también marcadas por la exigencia de disponer de controladores de volumen, por lo que las comisiones han expresado quejas por considerarlos caros y porque las orquestas no se responsabilizan de ello. Y por la vigilancia al comportamiento general en las fiestas que se celebren en el centro histórico. No hay, por otra parte, demasiadas esperanzas de que se cumplan las normativas referidas a la mascarilla. Que, a poco que haya aglomeración, deberían ser obligatorias salvo en el momento de consumir bebidas. De cualquier modo, el punto de descontrol está asumido, aunque sea a regañadientes, visto lo que está sucediendo en las «mascletades». La normalización de las Fallas trae, pues, una serie infatigable de música. De momento, la fórmula del tardeo no acaba de imponerse, pero se siguen produciendo, ganando de esta manera en menos nocturnidad (quien hace por la tarde no puede hacer por la noche). La jornada empezará con la recuperación de la Cabalgata del Ninot, la primera damnificada de las lluvias del fin de semana junto con la «mascletà» del lunes, ya reprogramada para el día 20. Y tiene, disparo de mediodía aparte, otra cita importante en la sesión vespertina. Por la tarde es la cita de la Entrada Mora y Cristiana Els Alforins en la demarcación de Pío XI-Fontanares. Así mismo, la falla Corona completa el ciclo de disparos de pirotecnia experimental y los barrios acogen las «mascletades» descentralizadas (abajo, en la relación de actos). Mientras, la «plantà» continúa, recuperando espacios en el centro, como la Plaza del Mercado.