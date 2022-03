A nadie le gusta ver sufrir a un amigo. Y menos cuando es alguien que forma parte de la familia y además está indefenso ante esa situación que le aterroriza. Pues esto es lo que le ocurre a una gran mayoría de mascotas valencianas cuando llegan las Fallas.

Que sí, que son Fallas. De acuerdo, este es el momento de la pólvora. Pero más allá de las organizadas despertàs, mascletàs y castillos, el incesante estruendo de los petardos resulta molesto (cuando no insoportable) para parte de los habitantes de la ciudad y de los municipios que celebran esta fiesta y sobre todo para los perros, gatos y otros animales de compañía que viven en los hogares valencianos. Y no, no todo el mundo puede irse fuera los 19 días que se pueden tirar petardos en la calle.

La pena de ver sufrir a un miembro de su familia por el ruido de los petardos lo padece en sus carnes Carla, una vecina de la ciudad de València que ha compartido en redes sociales el vídeo de su perrita Lola temblando descontroladamente mientras se oyen los petardos en la calle.

En el hilo que ha publicado Carla en su cuenta pide a los falleros (y la gente en general) que tengan un poco de sensibilidad en el momento de lanzar cohetes: "que cuando pasa un perro, no se pueden tirar petardos. Es muy peligroso" y que si se intenta explicar a quienes no tienen un mínimo de empatía "no se puede responder 'son Fallas'.

La mujer explica además que por su parte ya ha tomado los medidas que está en su mano para evitarle el sufrimiento a la pequeña Lola como trasladarse a otro dormitorio, "construirle una especie de refugio" e incluso "cambiar las horas de paseo para salir cuando menos ruido hay". Carla además le está suministrando unas pastillas naturales para calmar a su mascota.

Por último, la autora del hilo reflexiona acerca de la necesidad de establecer algún tipo de norma si la sociedad no respeta y cuida a los animales.

Porque estamos en Fallas, sí, pero no en una ciudad sin ley.