La mascletà de mañana, que tenía previsto disparar Ricardo Caballer, peligra. Tras la mala noticia de la suspensión de la mascletà de hoy, la mirada está puesta en el espectáculo de mañana. “Si se mantienen las previsiones climáticas y a no ser que se produzca un cambio radical del tiempo, mañana también habrá que suspender la mascletà ya que se espera un viento más fuerte que hoy y con esas condiciones no se puede disparar por la seguridad de las personas”. Así lo ha confirmado Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana, Bomberos y Protección Civil, que ha reiterado que la seguridad del público prima sobre otras circunstancias.

El propio pirotécnico Ricardo Caballer se muestra poco optimista. “Si hoy se ha tenido que suspender no hay ningún razonamiento para que mañana se dispare” dado que se anuncia viento con rachas más fuertes e intensas. El viento es el gran enemigo de los fuegos en la Catedral de la Pólvora ya que en caso de que una carcasa explotase en malas condiciones, podría caer sobre los espectadores y causar heridos. Si no hay aire, en caso de que se produjera ese fallo, el material pirotécnico cae dentro de la zona de seguridad, a 30 metros de distancia de los espectadores, y entonces no puede dañar a nadie.

Esta mañana se ha decidido cancelar el disparo de Pirotecnia Zarzoso de Altura cuando se estaba en el límite de viento permitido. La Junta Central Fallera anunció la cancelación del acto a propuesta de Bomberos al estar cerca de los 35 KM/h, tal como ha publicado su Twiter oficial. Cuando soplan rachas de más de 40 kilómetros/hora no se puede hacer el espectáculo porque la seguridad del público peligra, tal como determina la normativa.

Además, hay razones artísticas que explican que los pirotécnicos opten por no disparar. “Si se supera el nivel de viento permitido, no se autoriza a disparar los fuegos aéreos, pero claro una mascletà es un espectáculo conjunto que consta de terrestres y aéreos, por tanto, si no se puede disparar una parte no tiene sentido disparar la otra, sería una mascletà incompleta que no se celebraría en óptimas condiciones”, comenta Caballer. El pirotécnico no ve probable incluso que se pueda montar mañana, en estas circunstancias, ha lamentado.