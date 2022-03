La falla participativa "Violencia" de Arrancapins que pone el foco en la vulnerabilidad de la personas que viven en la calle ha sido objeto de robos y agresiones. Poner el foco en la realidad que sufren las personas en situación de sin hogar era el principal objetivo de esta falla elaborada por usuarios del centro de atención a persona "sin hogar" Sant Joan de Déu con un proyecto artístico de Reyes Pe, que pocas horas después de la "plantà" ha sido objeto de varias agresiones, según informa Europa Press. Es, aseguran los promotores, la "consecuencia de visibilizar situaciones incómodas a la ciudadanía". Dos de los ninots del monumento, ubicado en la calle Villanueva y Gascón, han desaparecido y otros repartidos en distintos puntos del barrio han tenido que ser retirados por las quejas del vecindario que los confundieron con personas "sin techo".

Cartones con mantas sobre el suelo o un "ninot" de una persona durmiendo al raso sobre un colchón son ejemplos de las piezas que la falla, la entidad y las personas en situación de "sin hogar" repartieron por las calles para proponer un recorrido explicado que denunciaba la invisibilidad, la violencia y la dificultad para cubrir las necesidades básicas que conlleva esta problemática. La iniciativa invita a la ciudadanía a descubrir de forma experiencial las diferentes violencias y busca también ver la reacción del observador enfrentando a la sociedad a una realidad incómoda.

Las reacciones a este inusual monumento han sido diversas, desde quienes lo han tachado de burla hasta quienes lo valoran porque sirve para "remover conciencias".

La misma mañana siguiente a la "plantà" faltaban ya dos "ninots". En redes sociales apareció un vídeo en el que se ve a un grupo de jóvenes cargar con uno de ellos, llevárselo a una verbena próxima e incluso romperle la nariz. La filmación fue despublicada pocas horas después, afirma Sant Joan de Deu.

Según los promotores, el monumento ha provocado la intervención de la Policía Nacional debido a las quejas suscitadas por los vecinos. Un agente de la Policía Nacional se desplazó hasta la zona y habló con responsables de Sant Joan de Déu para que se quitaran los "ninots" de los diferentes emplazamientos donde se habían dispuesto ya que habían recibido muchas llamadas de queja. La Policía asegura la entidad había registrado llamadas de algunas personas preocupadas por el estado de una persona que estaba tumbada y aparentemente no se movía y que, en realidad, era un ninot tumbado en un soportal con sus enseres y una botella a su lado denunciaba donde se denunciaba "no tener recursos para tratar una enfermedad como lo es una adicción es violencia. No poder conseguir apoyo para salir de una situación de sinhogarismo es violencia".

Dentro del proyecto de la falla y como parte del proceso artístico se incluye la observación de forma activa de la respuesta que la propuesta podía suscitar. La realidad ha superado las expectativas, como afirma la artista fallera Reyes Pe: "Sabíamos que esto podía suceder y es parte del proceso. Ha ocurrido antes de lo que esperábamos, la verdad. La realidad ha superado la ficción y nos sirve mucho para denunciar las violencias que atraviesan a las personas en calle. Eran 'ninots' de paja, aunque han generado mucha incertidumbre sobre si eran reales o no. Y aun así, han sido violentados".

A pesar de las agresiones, la propuesta y el recorrido sigue estando disponible. Se puede seguir visitando el proyecto 'Violencia' en la Falla Arrancapins en la calle Villanueva hasta el día de la 'Cremà'. Será entonces cuando culmine el proyecto y todas las violencias se quemarán para hacerlas desaparecer simbólicamente.

Ocho de cada diez sufren violencia

En València, ocho de cada diez personas sin hogar ha sufrido algún tipo de violencia. Una de cada cuatro mujeres en situación de calle, ha sufrido agresiones sexuales. Según los últimos datos del Censo de Personas Sin Hogar de 2021, hay 754 personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. "Todas estas personas tienen nombre y apellidos, tienen una identidad y una historia, advierten los promotores de la falla participativa. El "sinhogarismo como fenómeno multicausal tiene muchas caras y es una problemática presente en nuestros barrios y calles. Un proyecto como 'Violencia' apela a reconocer que la solidaridad y compromiso de la sociedad es necesario para romper prejuicios y abordar soluciones", ha defendido la institución Sant Joan de Deu.

Sant Joan de Déu València pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, una entidad religiosa sin ánimo de lucro, presente en más de 50 países con una extensa red de centros sanitarios y sociales, que desde sus orígenes acoge, acompaña y se compromete con las personas más desfavorecidas del mundo.