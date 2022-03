La Policía Local de València estudia posibles sanciones para dos verbenas de la ciudad de València: la de la plaza Ciudad de Brujas, perteneciente a la falla Linterna-Na Robella y donde el miércoles murió un joven de 20 años tras caer por las escaleras del parking, por no tomar las medidas adecuadas para proteger el entorno monumental y evitar molestias a los vecinos; y la de Sevilla-Denia, por los diferentes altercados que se han producido en su entorno.

Hoy está previsto que se celebre una reunión en la que se decidirá si se abre expediente a estas comisiones, a las que la policía ya tiene en el punto de mira.

Según ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, de las cinco fallas que hay en el entorno de la Lonja, los Santos Juanes y el Mercado Central, únicamente la de Linterna ha generado una concentración tal de personas que ha acabado desbordada.

"No ha habido daños al patrimonio, pero no se han tomado medidas para protegerlo", asegura Cano, que recuerda que "la verbena de una falla no puede ser un negocio para financiar la fiesta, no puede ser para ganar dinero. Puede ayudar a pagar a los músicos y algo más, pero no puede sustituir las cuotas de los falleros", explica.

La verbena de Fallas de Sevilla-Denia

En el caso de la verbena de Sevilla-Denia, en el barrio de Russafa, el problema son los diferentes altercados que se han producido en la misma.

Una de las sanciones que podría acarrear un hipotético expediente es la prohibición de celebrar verbena el año que viene.