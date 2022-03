El PAI del Grao, en lo tocante al soterramiento de las vías del tren desde la salida del túnel de Serrería hasta pasada la V-30, parece tener el consenso del equipo de Gobierno municipal. El alcalde de València, Joan Ribó, que en principio era contrario a encajonar la vía del tren para desarrollar sobre ese cajón el citado plan urbanístico, admite ahora que puede ser una «solución provisional» hasta que se soterren finalmente las vías, que es el objetivo final irrenunciable. Entendía que una opción provisional lanzaría un mensaje equivocado al Gobierno que retrasaría el soterramiento, pero ahora parece una opción viable en aras de un bien superior, que es el canal de acceso al Parc Central, es decir, el soterramiento de las vías hasta la futura estación central, que liberaría, después de décadas, la gran pastilla de terreno que le falta al citado parque.

Ribó explicó ayer que el «principal» y «primer objetivo» de la ciudad en materia ferroviaria es en la actualidad la ejecución del canal de acceso, lo que no significa que se renuncia a otras actuaciones como el soterramiento de las vías del tren a su paso por el PAI del Grao. «Nosotros siempre le hemos manifestado al Gobierno del Estado la necesidad del soterramiento de las vías» de tren en toda la ciudad, «una cuestión que no es solamente del PAI del Grao», explicó el primer edil. No obstante, Joan Ribó precisó que «en este momento» el «principal» y «primer objetivo» del consistorio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que se lleve a cabo «el canal de acceso». «En ese estamos trabajando», dijo el alcalde, quien anunció que la administración municipal ya tiene una reserva económica para hacer frente a la parte que le corresponde de esa actuación.

Infraestructura estratégica

Joan Ribó explicó que el canal de acceso ferroviario es una infraestructura «estratégica para el Corredor Mediterráneo» y «para la ciudad» y reiteró que es el «primer objetivo» municipal. «No nos olvidamos del soterramiento de las vías de todo el PAI del Grao, de Moreras, pero en este momento nuestro objetivo es el canal de acceso», dijo. «El primer objetivo que nosotros tenemos en el tema ferroviario es el canal de acceso», insistió.

Respecto al soterramiento del resto de vías aseguró que «es algo que queremos conseguir y que esperamos conseguir», y afirmó que «mientras tanto, quizá hay que darle una solución provisional» que «no implica renunciar a una solución definitiva».